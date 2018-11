Migráció

Újabb migrációs vita alakult ki Olaszország és Málta között

Szégyenletesnek nevezte Matteo Salvini olasz belügyminiszter az EU magatartását az után, hogy mintegy 400 migráns érte el a dél-olaszországi partokat az utóbbi huszonnégy órában anélkül, hogy az unió vagy Málta segítséget nyújtott volna. 2018.11.26 04:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A legnépesebb, 264 fős csoport a szicíliai Pozzallo kikötőjében ért partot szombat este. Hajójuk a tengeri átkelés alatt harminc fokkal megdőlt és az elsüllyedés szélén állt. Az olasz hatóságok először a nőket és a gyerekeket engedték partra szállni, köztük több csecsemő is volt. Egy 15 napos kislány a líbiai migránstáborokban született, majd anyjával egyenesen feltették a hajóra. A csoportot szállító feltételezett emberkereskedőket, egy líbiai és egy tunéziai férfit az olasz hatóságok őrizetbe vették.



További migráncsoport érkezett Lampedusa szigetére, valamint egy másik a calabriai Crotone partjaira.



A mintegy négyszáz illegális bevándorló egy nap alatt érkezett az olasz partokra: nem volt példa ilyenre június óta, amikor az új olasz kormány lezárta a kikötőket az illegális bevándorlókat szállító hajók előtt.



Matteo Salvini olasz belügyminiszter, a Liga kormánypárt vezetője közösségi oldalán kifejtette, hogy a migránshajók most is Málta felségvizein keresztül érkeztek az olaszországi partokig anélkül, hogy a szigetország beavatkozott vagy bármilyen segítséget nyújtott volna.



"Málta szégyellje magát, ki tudja, Brüsszel leveleket küldözget-e nekik is" - írta Salvini arra utalva, hogy az EU többszörös figyelmeztetést küldött a római kormánynak az olasz költségvetési tervezet módosítására, Máltát viszont nem utasítja a migránsokkal kapcsolatban.



Matteo Salvini hozzátette: ez a "tehetetlen és káros EU" ismételt szégyene is.



Danilo Toninelli, a másik kormánypárt Öt Csillag Mozgalom (M5S) infrastrukturális és közlekedési minisztere, aki az olaszországi kikötőkért is felelős kijelentette, reméli az EU támogatja az alapító-tagállam Olaszországot, amely emberéleteket ment.



Az olasz sajtó szerint a 264 főt szállító hajó a líbiai Miszrátából indult el, és pénteken hatvan mérföldre volt Máltától. Az olasz parti őrségnek a földközi-tengeri mentési műveleteket koordináló központja jelezte a máltai parti őrségnek a helyzetet. A hajót egyébként az EuNavforMed európai művelet egyik repülőgépe is látta és követte. A máltai parti őrség szombaton megközelítette, de nem érte utol a migránshajót. Málta hivatalos magyarázata szerint műszaki problémák miatt nem kísérték a hajót a szigetre.



Nem ez az első alkalom, hogy Málta beavatkozás nélkül átengedi felségvizein a Líbiából induló hajókat, hogy a migránsok Olaszországban kössenek ki. Gyakori, hogy a máltai hatóságok még üzemanyagot is adnak ezeknek a hajóknak, hogy egészen az olasz partokig tudjanak továbbmenni.