Alabamai lövöldözés: egy ártatlan emberrel végezhettek a rendőrök

A rendőröket még csütörtökön riasztották egy alabamai bevásárlóközpontba, mert valaki lelőtt egy 18 éves fiatalt és egy 12 éves gyereket, akiket kórházba kellett szállítani.



Egy kiérkező rendőr lelőtte a 21 éves Emantic Fitzgerald Bradford Jr-t, akiről a azt hitték, ő volt a lövöldöző. Csütörtökön még azt közölték, hogy az elkövetővel végeztek a járőrök, ám péntekre megváltozott a hivatalos álláspont. Azóta a rendőrség beismerte, nem a lelőtt férfi lövöldözött - írja a BBC.



Új bizonyítékok alapján a rendőrök arra következtetnek, hogy bár Bradfordnak köze lehetett a lövöldözéshez, a valódi elkövető még szabadlábon van. A járőrt, aki lelőtte Bradfordot, felfüggesztették.



Péntek este tüntetők vonultak az utcára, azt követelve, hozzák nyilvánosságra a rendőr testkamerájának felvételét, hogy kiderüljön, Bradford valóban fegyvert fogott-e rá.



Bradford édesanyja azt mondta, fiának volt rá engedélye, hogy fegyvert tartson magánál. Így az sem kizárt, hogy a férfi azért vette elő fegyverét, hogy a vásárlókat megvédje.



Mint kiderült, Bradford katonai kiképzést kapott, ám nem fejezte be, leszerelt még augusztusban.

