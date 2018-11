Felborult egy kirándulóhajó a Viktória-tavon, sokan meghaltak

A hajó mintegy 100 utast szállított, közülük 27 embert sikerült élve kimenteni. A baleset a Kampalától 20 kilométerre délre fekvő Mutima település partjai előtt történt.



"Éjjel tizenhárom holttestet emeltünk ki a vízből, reggel további tizenhatot" - mondta Zula Gannyana rendőrségi tisztségviselő a dpa német hírügynökségnek nyilatkozva. Azt is mondta, a hajón sokan utaztak, lehet, hogy számuk meghaladta a százat is.



Patrick Onyango rendőrségi szóvivő ugyanakkor azt mondta, hogy 84-en tartózkodhattak a fedélzeten.



Értesülések szerint a kimentettek között van Daudi Kintu Wasajja herceg, Ronald Mutebi bugandai király fivére is. Buganda a legnagyobb a kelet-afrikai állam királyságai között. Az ugandai királyságok uralkodói jelentős társadalmi befolyással, de csekély politikai hatalommal bírnak.



Ugandában nem ritkák a hajóbalesetek, mert a számtalan tavon rossz időben is közlekedő bárkák gyakran túlzsúfoltak és öregek.



Gannyana szerint a katasztrófát a bárka túlzsúfoltsága és a rossz időjárás együttesen idézhette elő. A baleset időpontjában viharos idő volt a tavon. A bárkának nem volt érvényes üzemeltetési engedélye, ugyanis rossz műszaki állapota miatt korábban eltiltották a hajózástól.

Rescuers led by police continue to retrieve bodies from the waters of #LakeVictoria, #Uganda following yesterday's tragedy.

Relatives of fishermen who died trying to save people wail as they recognise their loved ones.

The death toll isn't yet clear pic.twitter.com/nHQeYLgA3U