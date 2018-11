Tévút

Drogos melegorgiákkal bukott le egy tajvani buddhista szerzetes - videó

Kai Hung egy 29 éves tajvani buddhista szerzetes, akiről a helyi média azt írta: nyilvánosságra hoztak róla videókat, amiken több másik férfival szexel és közben kábítószert fogyaszt - adta hírül a Velvet.

A felvételeken ez nem látszik, de a férfi azzal is szembe ment a vallása szabályaival, hogy húst evett, a rendőrség mindenesetre a kábítószer-használat miatt szállt ki a helyszínre a videók napvilágra kerülése után, ahol megállapították, hogy a Kai Hungnál 19 gramm amfetamin volt. A szerzetes a cellájában óvszereket és viagrát is tartalékolt, a szenteltvíztartóban pedig a vizet lecserélte síkosítóra.



A korábbi híradások szerint a felvételeket egy volt szeretője tette fel a netre, aki csak azért lett szerzetes, hogy Kai Hunggal együtt lehessen, de később összevesztek. Kai Hung azonban most azt vallotta, hogy saját maga osztotta meg a videókat, derül ki a Taipei Times cikkéből. Kai Hung eddig kisebb sztárnak számított hazájában, ő volt a főtitkára a Kínai Fiatal Buddhisták Egyesületének.