Gyomorforgató felvételek a nagymacska-vágóhídról

2018.11.22 04:30 ma.hu

Mint ahogyan arról a ma.hu is beszámolt, tigris-vágóhídra csaptak le Prágában, ahol megnyúzták és megfőzték a nagymacskákat.

Az állatot szándékosan nyak- és szemtájéki lövéssel végezték ki, hogy bundája minél kevésbé sérüljön, és többet érjen a feketepiacon.





Egy vietnami-cseh bűnszervezet tagjai szervezték meg az állatok kereskedelmét és feldolgozását.





A helyszínen lenyúzott állati bundákat is találtak.





Az elkövetők pénzzé tették a nagymacskák szinte minden lehetséges részét - karmait és fogait is eltávolították, hogy eladhassák.





A helyszínen hatalmas lábosokban, "frissen elkészítve" is találtak állati maradékokat.





Rendkívül sokat ér a bunda a feketepiacon.





Még a sokat látott kommandósok is rosszul lettek attól a látványtól és bűztől, ami a prágai istállóban fogadta őket.





A helyszínen hűtőládákban lefagyasztva is találtak állati maradványokat.





Egy vietnami-cseh bűnszervezet tagjai szervezték meg az állatok kereskedelmét és feldolgozását. A kereslet döntő része is a Közép-Európában letelepedett délkelet-ázsiai (főleg vietnami és kínai) bevándorlók felől érkezett, ugyanis a kínai hagyományos orvoslás során a tigrisek több testrészét is gyakran felhasználják gyógyszerek és más készítmények elkészítéséhez, de jelentős volt a "kész termékek" forgalma Közép-Európából Vietnamba is.

Akármennyire viszolyogtató és förtelmes is a történet, alighanem egyáltalán nem egyedi, a cseh vámosok legalábbis azt gyanítják, hogy kiterjedt hálózat működhet a térségben hasonló profillal.