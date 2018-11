Erőszak

Lövöldözés volt egy chicagói kórházban, többen meghaltak

Lövöldözés volt hétfőn egy chicagói kórháznál, majd a kórház épületében is, négyen - köztük a támadó - meghaltak.



Egy férfi először egy orvosnőt lőtt agyon a kórháznál, majd bent az épületben vaktában lövöldözni kezdett. Egy gyógyszerész asszisztens nő és egy, a támadóval tűzharcba bocsátkozó rendőr veszítette életét.



A rendőrség szerint egyelőre nem tudni, hogy a fegyveres férfi magával végzett, vagy a tűzharcban vesztette életét.



A híradások korábban két halottról és két válságos állapotban lévő sebesültről számoltak be. Az elkövető kiléte és indítékai egyelőre nem világosak.



A rendőrség nagy erőkkel vonult ki az Illinois állambeli metropolis déli részében lévő Mercy kórházhoz, lezárta a környéket és átfésülte a kórház épületét, közben az intézményt kiürítették.



Eddie Johnson chicagói rendőrfőnök utóbb sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy a lövöldöző ismerte az orvosnőt, akit az épületen kívül agyonlőtt, és a gyilkosságot a családi erőszak kategóriájába sorolta.



Chicagói sajtójelentések szerint a férfi az orvosnő korábbi vőlegénye volt, és egy tanú szerint szóváltásukban egy gyűrűt követelt vissza.



A szemtanúk egyike azt mondta, látta, amint egy férfi a kórház parkolójában többször is közelről mellbe lőtt egy vele együtt lévő nőt, majd bement a kórházba és ott lövöldözni kezdett. Szavai szerint az épületben "tömegpánik" alakult ki.



A Michigan-tó partján fekvő Chicagóban, amelyik az Egyesült Államok harmadik legnagyobb városa, a rendőrségi statisztikák szerint tavaly 2785 lövöldözés történt. A bűnügyi helyzet néhány évi átmeneti javulását követően 2017-ben ismét kiugróan sok, 675 ember vált gyilkosság áldozatává Chicagóban, több mint New Yorkban és Los Angelesben együttvéve. A város évtizedek óta szenved a bandaháborúkkal és drogkereskedelemmel összefüggő fegyveres támadásoktól, amelyek egyes lecsúszott déli körzeteire összpontosulnak.