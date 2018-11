Ukrajna

Hazaárulásért 12 évet kapott egy volt krími képviselő

A bíróság szerint a Krími Autonóm Köztársaság parlamentjének volt képviselője közreműködött Oroszországnak Ukrajna területén végrehajtott 'felforgató tevékenységében'.

Hazaárulás miatt 12 év börtönbüntetést szabott ki az ügyben illetékes kijevi kerületi bíróság hétfőn Vaszil Hanis volt krími képviselőre - jelentette a Krim.Realii ukrán hírportál a tárgyalóteremből.



A bíróság szerint a Krími Autonóm Köztársaság parlamentjének volt képviselője közreműködött Oroszországnak Ukrajna területén végrehajtott "felforgató tevékenységében" azzal, hogy részt vett a Krím új, orosz "alkotmányának" megszavazásában 2014. április 11-én, valamint a feodoszijai önkormányzati "választásokon" 2014. szeptember 14-én. A bíróság 5789 hrivnya, azaz mintegy 59 ezer forint pénzbírságot is kiszabott mellékbüntetésként a volt honatyára.



Hanis ártatlannak vallotta magát. Leszögezte, hogy soha nem követett el bűncselekményt sem az ukrán nép, sem az ukrán állam ellen. Állítása szerint ő volt az egyetlen képviselő, aki annak idején ellene szavazott annak, hogy népszavazást tartsanak a félsziget Oroszországhoz csatolásáról. Kijelentette továbbá, hogy az említett orosz "alkotmányra" is nemmel szavazott. A feodoszijai "tanácsválasztáson" pedig elmondása szerint a tatárok érdekképviseleti szervezete, a medzslisz kérésére vett részt, hogy szavazatokat vegyen el a Kommunista Párt jelöltjétől.



Vaszil Hanist 2015. április 28-án vették őrizetbe körözés alapján az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) és a határőrség munkatársai, amikor elhagyta a Krím félszigetet. 2016. január 14-én az illetékes kijevi bíróság fogva tartását házi őrizetre módosította. 2017 februárjában, amikor már az ítélethirdetésig csak néhány ülés volt hátra, a Legfelsőbb Igazságügyi Tanács leváltotta az ügyét tárgyaló vezető bírót, és a pert újraindították - emlékeztetett a hírportál.



Hanis 2010 és 2014 között volt a krími parlament képviselője, a Viktor Janukovics - utóbb Oroszországba menekült - akkori ukrán elnököt támogató Régiók Pártja frakciójának tagjaként. 2008-tól egyidejűleg Feodoszija alpolgármestere is volt, valamint képviselő is a városi tanácsban.