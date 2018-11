Rengett a föld Olaszországban

4,6-os erősségű földrengés volt Olaszország észak-keleti partjainál, Velencétől mintegy 100 kilométerre. Károkról hivatalosan még nem érkezett hír.



1,1 millió ember érezhette a földmozgást, helyiek arról számoltak be, hogy megmozdultak a tárgyak a lakásokban - írja a Daily Mail.

Map of the testimonies received so far following the #earthquake M4.5 in Northern Italy 40 min ago pic.twitter.com/2MGBGTjGFR