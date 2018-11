Csempészdrónt fogtak a magyar határnál - videó

Ukrán határőrök cigarettacsempészeket lepleztek le nemrég a magyar határnál, Csap közelében. A csempészek külön erre a célra eszkábált drónnal juttatták át a cigarettát a határon - írja a 444.hu.



A drón irányításához használt eszközök mellett hőkamerákat és éjjellátót is találtak a bűnözőknél. A meghiúsított akcióban 4500 doboz cigit vittek volna át a határon.

Ukrainian authorities seize large drone from cigarette smugglers operating near the Hungarian border https://t.co/HotwvP4yiT pic.twitter.com/OhGYs1FtMm