Ilyen is van

Kövér utas mellé ültették, beperelte a légitársaságot

hirdetés

Pert indított a British Airways ellen egy 51 éves férfi. Stephen Prosser jegye egy nagyon kövér utas mellé szólt, összébb kellett húznia magát az ülésen, mert a túlsúlyos útitárs átlógott az ő területére. A férfi annyira kényelmetlenül ült, hogy végül megfájdult a háta - írja a Guardian.



Prosser perindító keresete szerint a mellette ülő férfi 190 centi magas és 140 kiló volt. Hiába jelezte a személyzetnek, hogy meg fog fájdulni a háta, ha összehúzódva kell eltöltenie a következő 12 órát, nem biztosítottak neki másik helyet.



Utastársának azonban nem szólt, hogy gondban van.



Prosser amiatt is panaszkodott, hogy a mellette ülő utas karja átlógott az ő kartámaszára, és amikor letette a kezét, annak súlya állandóan maximálisra emelte a hangerőt a férfi fejhallgatójában.



A férfi azt állítja, a kényelmetlen utazás miatt súlyosbodott 12 éves hátproblémája, mely az életére is kihatott: nem tudott eleget dolgozni és a biciklizést is abba kellett hagynia.



A British Airways másként látja a történteket. A légitársaság szerint Prosser túloz, a mellette ülő utas magas volt ugyan, de nem volt túlsúlyos és nem is lógott át a férfi helyére.