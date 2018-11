Botrány

Ismét vádat emeltek Berlusconi ellen a "bunga-bunga" partik miatt

Hamis kijelentés és tanú megkörnyékezése címén újabb vádat emelt az olasz bíróság pénteken Silvio Berlusconi volt olasz miniszterelnök, a jobbközép Hajrá Olaszország (FI) elnöke ellen a bunga-bunga névvel elhíresült partik ügyében.



A dél-olaszországi Bari város vizsgálati bírósága elfogadta a vádemelési kérelmet, amelyet a helyi ügyészség négy évvel ezelőtt nyújtott be.



A vád szerint Silvio Berlusconi megkörnyékezte és hamis kijelentésekre vette rá Gianpaolo Tarantini vállalkozót, akit egy párhuzamos eljárásban jogerősen már 1 év nyolc hónapra ítéltek. Az ügyészek szerint Berlusconi mintegy fél milliárd eurót utalt át Tarantininek, valamint ügyvédi költségeit is állta azért cserébe, hogy a vállalkozó ne tanúskodjon ellene.



Az ügy hátterében a bunga-bunga névvel ismert partik állnak: 2008 és 2009 között az akkori olasz miniszterelnök Silvio Berlusconi római, milánói és más olaszországi rezidenciáin rendezett partikon több tucatnyi fiatal nő fordult meg, akik ezért pénzbeli juttatást kaptak Berlusconitól.



A lányok többségét Gianpaolo Tarantini és társai szervezték be a partikra. Közöttük volt a marokkói származású Karima El Mahroug, más nevén "Szívtipró Ruby" aki a partik idején még nem töltötte be 18. évét. A Rubygate nevű perben Silvio Berlusconit 2014-ben másodfokon felmentették.



A mostani vádemelést követő első tárgyalást február elsejére tűzték ki a 82 éves Berlusconival szemben.



Az ügyben több eljárás is indult az utóbbi tíz évben: Silvio Berlusconi védelme azt hangoztatta, hogy a nők szabad akaratukból vettek részt a partikon, az ügyészség szerint azonban szervezett prostitúcióról volt szó. A tárgyalásokon kiderült, hogy Silvio Berlusconi drága ajándékokkal is kedveskedett, több nőt pedig el is tartott, lakást és havi megélhetést biztosítva nekik.



Az olasz jog szerint áldozatnak tartott nőkkel szemben nem indult eljárás, de majdnem mindegyikük teljesen eltűnt a nyilvánosság elől: Ruby az utóbbi években Mexikóban élt. Korábbi olasz sajtóértesülések szerint több mint 6 millió eurót (több mint 190 millió forintot) kapott Silvio Berlusconitól hallgatásáért.