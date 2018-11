Angyal vagy árnyék?

Biztonsági kamerát szerelt a háza elé, de arra ő sem számított, mit lát majd a felvételen - videó

A 46 éves Kanadában élő Meni azután szereltetett fel háza bejárati ajtaja mellé egy kamerát, hogy a kutyája gyanúsan sokat ugatott. Egyszerűen nem értette, mi zavarhatja házi kedvencét, és amikor visszanézte a kamera felvételét, megdöbbent. A videón az látható, amint egy elmosódott alak járkál a ház előtt.



A felvételt feltöltötte az internetre és most mindenki azt találgatja, mi is lehet ez a furcsa folt. A paranormális jelenségekben hívők meg vannak róla győződve, hogy a nő őrangyala látható rajta – számolt be a különös történetről a life.hu.