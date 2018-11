Németország

Seehofer január 19-ig marad a bajor CSU elnöke

2018.11.16 11:21 MTI

Horst Seehofer január 19-ig marad a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) elnöke - jelentette be a politikus pénteken.



Közleményében kiemelte, hogy 2019-nek "a CSU megújulása évének" kell lennie, ezért január 19-re rendkívüli kongresszust hív össze, amelyen megválasztják a párt új elnökét.



Hozzátette: a kongresszus megfelelő lehetőséget biztosít annak megvitatására, hogy miként lehet ismét megerősíteni a lakosság bizalmát a CSU iránt.



Horst Seehofer a hét elején jelentette be, hogy befejezi több mint tíz éve kezdett pártelnöki munkáját, és rövidesen közli ennek pontos időpontját. Arról is szólt, hogy szövetségi belügyminiszteri tisztségét megtartja.



A CSU az októberi bajorországi választáson több mint 50 éve a leggyengébb eredményt érte el, és elveszítette abszolút többségét a tartományi gyűlésben (Landtag). Azóta egyre többen sürgették Horst Seehofer távozását a párt éléről. A nyomás tovább erősödött, miután a testvérpárt Kereszténydemokrata Unió (CDU) vezetője, Angela Merkel kancellár október végén bejelentette, hogy nem pályázza meg többé a CDU elnöki tisztségét.



A csak Bajorországban működő CSU-nál szinte a párt létének értelmeként tartják számon, hogy egyedül, koalíciós partner nélkül kormányozza a német tartományt. Horst Seehofer is úgy került a pártelnöki és a tartományi miniszterelnöki tisztségbe 2008 októberében, hogy a párt a néhány héttel korábban tartott Landtag-választáson több mint 40 év óta először nem szerzett abszolút többséget, és a kudarc miatt támadt forrongás elsöpörte a párt akkori vezetését.



Vezetésével a CSU visszaszerezte az abszolút többséget a 2013-as Landtag-választáson, de a 2014-es európai parlamenti (EP-) választáson és a 2017-es szövetségi parlamenti (Bundestag-) választáson jelentősen meggyengült, így Horst Seehofer elveszítette hatalma egy részét, arra kényszerült, hogy a miniszterelnöki pozíciót átadja párton belüli legfőbb vetélytársának, Markus Södernek.



A kormányfő - akinek új, a Szabad Választók (FW) pártjával alakított koalíciós kormánya a héten lépett hivatalba - a Twitter-oldalán közölt bejegyzésében tiszteletre méltónak nevezte Horst Seehofer döntését. Hozzátette, hogy a távozó pártelnök egy "nehéz időszakban" vállalta a tisztséget, és nagy elánnal vezette a pártot. Mint írta, köszönet jár Horst Seehofernek a CSU-ért és Bajorországért végzett munkájáért.



A CSU következő elnöke a német sajtó várakozása szerint nagy valószínűséggel Markus Söder tartományi kormányfő lesz, de meglehet, hogy elindul a tisztségért Manfred Weber alelnök is, akit az Európai Néppárt úgynevezett csúcsjelöltjeként az Európai Bizottság elnöki pozíciójáért is küzd.

Weber egy pénteki lapinterjúban jelezte, hogy összeegyeztethetőnek tartja a brüsszeli bizottság és a müncheni központú párt elnöki tisztségét. A Handelsblatt című üzleti lapban közölt interjúban kiemelte: "Németországban senki nem csodálkozik azon, hogy a CDU elnöke egyszerre kancellár és mecklenburg-elő-pomerániai". Európában is természetesnek kellene lennie, hogy mindez nem zárja ki egymást - mondta Manfred Weber.