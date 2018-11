Környezetvédelem

A teljes belvárosból kitiltaná a járműforgalmat Párizs főpolgármestere

Az ötlet alig pár héttel azután szivárgott ki, hogy egy bírósági döntés alapján véglegessé vált a kitiltás az alsó rakpartokról.



Fővárosi önkormányzati források szerint az elképzelést a városvezető "egy következő mandátum" alatt valósítaná meg, jóllehet a 2014-ben megválasztott szocialista politikus hivatalosan még nem jelentette be, hogy ismét indul a főpolgármesteri székért a 2020-ban esedékes következő önkormányzati választásokon. A tájékoztatás szerint a döntést "alapos tanulmányok és az érdekelt felekkel részletes egyeztetések előznék meg".



A gépjárművek kitiltása Párizs négy központi történelmi kerületét érintené a Szajna jobb partján, ahol a jövőben csak helyi járatú elektromos minibuszok közlekedhetnének. A projektet a városháza az érintett kerületek következő önkormányzati ülésein mutatja be. A fővárosi önkormányzat ugyanis azt szeretné, ha az elképzelést a kerületek polgármesteri hivatalai és a fővárosi prefektúra is felkarolná.



Az intézkedés hosszú távú elfogadása előtt a főpolgármester a Párizs lélegzik elnevezésű program részeként azt szeretné, ha a négy belvárosi kerület minden hónap első vasárnapján sétálónegyeddé válna, 2019-től pedig minden vasárnap kitiltanák a járműveket ezekből a kerületekből.



Anne Hidalgo szerint ezt a döntést maguk a polgármesterek kérték, ugyanis ezek a turisták által leginkább látogatott negyedek Párizsban: a Notre-Dame katedrális, a Pompidou Központ, a Marais negyed és a Forum des Halles környéke.



A bejelentés előrevetíti, hogy Anne Hidalgo újra fogja magát jelöltetni Párizs élére. A légszennyezettség elleni küzdelem lett az egyik legfőbb védjegye a városvezetőnek, akinek viszont a környezetvédelem érdekében végzett tevékenységének "önkényes" módszereit és az "egyeztetések hiányát" folyamatos bírálja az ellenzék.



A francia főváros önkormányzata egy februári meglepetésszerű bejelentést követően március 6-i rendeletében egyik napról a másikra betiltotta a gépjárműforgalmat a Szajna jobb parti szakaszán, ahol azóta párizsiak és turisták sétálhatnak, biciklizhetnek vagy rollerezhetnek.



A 3,3 kilométeres útszakasz lezárása Párizs kellős közepén a környezetvédelem jegyében a járműhasználat visszaszorítását zászlajára tűző Anne Hidalgo szocialista főpolgármester egyik legemblematikusabb és legvitatottabb döntése, amely ellen kilenc helyről nyújtottak be keresetet, köztük Valéria Pécresse, a Párizs környéki Ile-de-France régió jobboldali elnöke, valamint helyiek, kereskedők és autósok egyesületei. A bíróság azonban valamennyit elutasította.



A kezdeti javaslattal ellentétben a márciusi rendelet nem a légszennyezettségre hivatkozva tiltotta meg a gépjárműforgalmat a Szajna-parton, hanem turisztikai és örökségvédelmi érvek alapján, miután a rakpart "Párizs történelmi központjának és emblematikus emlékműveinek közelében található".