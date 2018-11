Ledöntötték Kolumbusz szobrát Los Angelesben - videó

Ledöntöttek egy Kolumbusz Kristóf szobrot Los Angelesben – adta hírül az Euronews.



Kolumbusz múltjának ünneplése ellen évek óta tüntettek indián csoportok, a kontinens felfedezését ugyanis a tömeggyilkosság kezdetének tekintik, ami véget vetett az addigi életvitelüknek.



A cikk idézete szerint NBC Hilda Solist, a Los Angeles-i megye öttagú Felügyelő Tanácsának egyik tagja a bontáson azt mondta: „Kolumbusz Kristóf szobra átírja a történelem egy szégyenfoltos fejezetét, ami romantizálja az európai hatalmak terjeszkedését és a természeti források és az emberi lények kizsákmányolását”.



Közlések szerint a szobor eltávolítását több mint százan nézték meg.

More than 100 Angelenos gathered Saturday morning to watch crews remove a bronze statue depicting Christopher Columbus. #NativeAmerican #NativeTwitter #IndigenousPeoplesDay pic.twitter.com/YtymNenKhE