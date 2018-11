Vita

A CNN hírtelevízió pert indít Donald Trump és a Fehér Ház munkatársai ellen

A CNN amerikai hírtelevízió pert indít Donald Trump elnök és a Fehér Ház vezető munkatársai ellen, mert a Fehér Ház megvonta a televízió a tudósítójának sajtóbelépőjét.



A CNN álláspontja szerint a tudósítói engedély visszavonásával az elnök és munkatársai megsértették az amerikai alkotmány első kiegészítését, amely - a vallásszabadság és a gyülekezés szabadsága mellett - védelmezi a szólás-, és sajtószabadságot is.



A CNN közleménye szerint a perkérelmet egy washingtoni bíróságnál nyújtották be, kérelmezve a Fehér Ház-i tudósító, Jim Acosta belépőjének azonnali visszaadását.



A keresetet Donald Trump elnök mellett John Kelly kabinetfőnök, Bill Shine, a kabinetfőnök helyettese, Sarah Huckabee Sanders, az elnöki hivatal szóvivője, a titkosszolgálat és vezetője, Randolph Alles, valamint egy további titkosszolgálati alkalmazott ellen nyújtották be.



A Fehér Ház-i tudósítók szervezetének vezetője, Olivier Knox bejelentette: a szervezet támogatja a CNN perkeresetét.



Jim Acosta, a CNN munkatársa 2012 óta tudósítja a Fehér Házból a televíziót. A múlt héten - az elnöknek a félidős választások után tartott sajtókonferenciáján - szópárbajba keveredett az elnökkel és amikor a Fehér Ház egyik munkatársa el akarta venni tőle a mikrofont, rátette kezét a nő karjára.



Sarah Huckabee Sanders ezt követően közleményben ítélte el a tudósítót, majd bevonták belépőjét. A CNN szerint ez megtorlás volt Acosta kérdéseiért.