Terrorizmus

Rakétákat lőttek ki Izraelre Gázából, Izrael légicsapásokkal válaszolt

hirdetés

Egy óra alatt mintegy száz rakétát lőttek ki a Gázai övezetből a környező dél-izraeli településekre hétfő délután az izraeli média szerint, az izraeli hadsereg harci repülői pedig válaszul légicsapásokat hajtottak végre a palesztinok lakta területen az övezetet uraló Hamász iszlamista szervezet erődítményei ellen.



A gázai egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint két palesztin meghalt, hárman pedig megsebesültek. Egészségügyi források szerint hárman haltak meg.



Az izraeli tízes kereskedelmi tévé tájékoztatása szerint egy gázai gránát eltalált egy buszt Izraelben, egy tizenéves utas súlyosan megsebesült. Izrael déli részén a tengerparthoz közeli területektől egészen a Holt-tenger térségéig sorra megszólaltak a légvédelmi szirénák.



A hétfő délután fellángolt konfliktus közvetlen előzménye, hogy előző éjjel izraeli kommandósok civil ruhában és járművel behatoltak a Gázai övezetbe, hogy ott titkos küldetést hajtsanak végre. Az akció kudarcba fulladt, tűzharc tört ki, amelyben hét palesztin életét vesztette, köztük a Hamász katonai szárnyának egyik parancsnoka, izraeli oldalon pedig egy alezredes. Az izraeli katonák kimenekítésekor az izraeli légierő számos rakétát lőtt ki gázai célpontokra.



A tízes tévé jelentése szerint még a Holt-tenger mellett lévő Ein Gediben is működésbe léptek hétfő délután a légvédelmi eszközök, noha ilyen ott soha nem fordult elő egyik eddigi gázai háború idején sem. A vaskupola védelmi rendszer megsemmisítette a lakott területre irányzott lövedékek jelentős részét, de négy rakéta lakóövezetben csapódott be, tízen sebesültek meg, jellemzően srapnelektől, és több helyen tűz ütött ki.



Az övezet melletti Szderót és Netivot városokban szinte folyamatosan szóltak a szirénák, de a Gázától jóval távolabbi, több tíz kilométerre lévő Asdód és Beér Seva lakót is felszólította a polgári védelem, hogy tartózkodjanak az 1992 óta épített lakásokban a beépített, biztonságot nyújtó betonszobák vagy a régebbi lakások esetén az óvóhelyek közelében.



Az izraeli tévé szakértői szerint a Hamász vezérkarában délelőtt határozhattak az éjszakai izraeli akció megbosszulására indított támadásról, miután eldöntötték, hogy az előrehaladott tűzszüneti tárgyalások folytatása helyett a fegyverek bevetésével próbálják rákényszeríteni Izraelt helyzetük javítására. A hétfői rakétatámadásért a Hamász és a nála kisebb, de szélsőségesebb Iszlám Dzsihád szervezet vállalta a felelősséget.



A vasárnapi hét palesztin áldozat eltemetése után hétfőn a Hamász vezetői rejtekhelyeikre vonultak, és kiürítették a szervezet erődítményeit is. Ezért az izraeli ellentámadás lehetőségei korlátozottak a tévé szerint, nincsenek "minőségi célpontok".

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök, Avigdor Liberman védelmi miniszter és Gadi Ejzenkot vezérkari főnök rendkívüli értekezletet tartott a helyzet értékelésére és a további lépések meghatározására. Izrael déli részén megtiltották a sok ember részvételével tervezett rendezvények, köztük a sportmérkőzések megrendezését.



A vasárnap éjszakai incidens előtt viszonylag békés napok voltak a Gázai övezetben és környékén, nem voltak határ menti tömegtüntetések, és tüzeket okozó eszközöket sem eregettek Izraelbe. Múlt csütörtökön Mohamed al-Emadi, a katariak küldöttje jelentős pénzügyi támogatást nyújtott át a Gázai övezetet uraló radikális iszlamista Hamász szervezet vezetőinek, és az izraeli katonai rádió beszámolója szerint azonnal megkezdték a pénz szétosztását a fizetésüket hónapok óta nélkülöző közalkalmazottak körében.



A katari segítségnek köszönhetően voltak olyan helyek az övezetben, ahol napi húsz órán át működött az áramszolgáltatás, ami az elmúlt évtizedben soha nem fordult elő.