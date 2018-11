Salvador

Évekig erőszakolta a nevelőapja, most a fiatal nőt küldenék börtönbe

20 év börtön várhat Imelda Cortezre, mert a gyanú szerint megpróbálta elvetetni magzatát. A 20 éves nőt saját nevelőapja erőszakolta meg és ejtette teherbe. 2018.11.12 17:35 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A fiatal salvadori nő tavaly április óta őrizetben van, orvosa ugyanis feljelentette, hogy szándékosan vetélést akart okozni magának. Imelda Cortez ezzel szemben azt mondja, nem is tudott róla, hogy terhes.



Cortezt 12 éves kora óta rendszeresen erőszakolta 70 éves nevelőapja, a gyerek is a férfitól lett.



A közép-amerikai Salvadorban teljes abortusztilalom van, mely miatt sokszor a Cortezhez hasonló szegény, vidéki lányokat hurcolják meg még azért is, ha elvetélnek. Az sem számít, ha nem is tudtak terhességükről.



"Ez a legextrémebb, legbotrányosabb igazságtalanság, ami valaha egy nőt ért" - nyilatkozta Cortez ügyvédje a helyi sajtónak.



Amíg a fiatal nő kórházban volt, meglátogatta a nevelőapja, és megfenyegette, hogy megöli őt és a testvéreit is, ha ellene vall. Ezt meghallotta egy ápolónő és értesítette a rendőrséget.



Az ügyészség azonban a Cortez elleni abortuszvádat vizsgálja elsőként, a nevelőapa ügye csak ezután következik.



Cortez a 18 hónapos őrizetben tartása alatt nem kapott semmilyen pszichológiai segítséget, pedig megállapították, hogy a nő mentálisan és érzelmileg is traumákat szenvedett el az évek óta tartó erőszak miatt.



(A címlapfotón salvadori nők demonstrálnak a teljes abortusztilalom ellen.)