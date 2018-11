Félmeztelen Femen-aktivista zavarta meg Trump párizsi vonulását - videók

A Femen nőjogi szervezet három aktivistájának sikerült vasárnap áthatolnia Párizsban a hivatalos delegációk biztonsági kordonján az első világháborút lezáró fegyverszüneti egyezmény centenáriumi ünnepségén akkor, amikor Donald Trump amerikai elnök limuzinja haladt végig a Champs-Elysées sugárúton a Diadalív felé – közölték francia rendőrségi források.



A félmeztelen nőket, akiknek felsőtestén Hypocrisy parad és Gangsta party felirat volt olvasható, a biztonsági emberek azonnal előállították.



A tömegbe vegyült nők átugrották a járda menti biztonsági korlátokat és az úttest felé indultak, amikor az amerikai elnök limuzinja arra haladt 11 óra előtt, kettőjüket még a korlátnál lefogták, de egyiküknek sikerült az autók közé futnia.

Topless #FEMEN protester almost throws herself at #Trump's motorcade in #Paris https://t.co/7IVnlPbmxC pic.twitter.com/ViSxYGUawE