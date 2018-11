Légikatasztrófa

Maláj utasszállító - Az áldozatok hozzátartozói válaszokat követelnek Putyintól

hirdetés

A négy éve Kelet-Ukrajna felett lelőtt maláj utasszállító repülőgép áldozatainak 30 hozzátartozója arra szólította fel Donald Trump amerikai elnököt, hogy követeljen választ Vlagyimir Putyin orosz elnöktől a tragédiával kapcsolatos nyitott kérdésekre.



A hozzátartozók a Twitter internetes közösségi oldalon közzétett levelükben kijelentették: "jogunk van megtudni, hogy mi történt a szeretteinkkel".



Vasárnap megemlékezést tartanak mintegy 50 ország állam- és kormányfőinek részvételével Párizsban az első világháborút lezáró tűzszünet 1918. november 11-i aláírásának közelgő 100. évfordulója alkalmából. A megemlékezésen a tervek szerint részt vesz az orosz és az amerikai elnök is, akik a hónap végén a G20-ak argentínai csúcstalálkozóján is találkoznak majd.



2014. július 17-én Kelet-Ukrajna felett rakétatalálat érte a Malaysia Airlines Amszterdamból Kuala Lumpurba tartó repülőgépét. A pilótafülke mellett felrobbant rakéta szilánkjainak ezrei fúrták át a Boeinget, amely a levegőben darabokra tört és lezuhant. A gépen utazó mind a 298 ember meghalt, köztük 196 holland állampolgár.



A holland, ausztrál, maláj, ukrán és belga összetételű nemzetközi nyomozócsoport májusban közölte, hogy egy orosz katonai egység rakétája lőtte le az Amszterdamból Kuala Lumpurba tartó repülőgépet. A Buk-Telar rakéta - megállapításuk szerint - az oroszországi Kurszkban állomásozó 53. légvédelmi dandártól származik. Mint elmondták, a repülőgépet megsemmisítő rakéta nem sokkal a támadás előtt érkezett Kelet-Ukrajnába Oroszországból, ahová a Boeing 777-es lelövése után vissza is vitték a kilövőállást. A nyomozók nem nevezték meg a feltételezett elkövetőket.



Oroszország tagadja, hogy köze lett volna a gép lelövéséhez.