Lövöldözés egy dél-kaliforniai bárban, halottak

Tizenegy halálos áldozata van a kaliforniai Thousand Oaks városban történt lövöldözésnek, amelyben egy fegyveres férfi egy szórakozóhelyen tüzet nyitott egy diákrendezvény résztvevőire; a halottak között van a támadó is – közölte Geoff Dean, Ventura megye sheriffje.



A Los Angelestől mintegy 60 kilométerre nyugatra fekvő, 130 ezer lakosú város hatóságainak tudomása szerint 11 embert ért lövés, köztük egy sheriffhelyettest. Garo Kuredjian sheriff egy korábbi sajtótájékoztatón hat sebesültről beszélt, és nem tudta megmondani, hogy mennyire súlyos az állapotuk.



A Ventura County Star című helyi napilap úgy tudja, hogy legalább 30 lövés dördült el kevéssel éjfél előtt a Borderline Bar & Grill nevű szórakozóhelyen. A rendőrség egyelőre egy elkövetőről tud, és felszólította a helyieket, hogy kerüljék el a szórakozóhely közelét.



A környékbeli utakat lezárták. Szemtanúk szerint a támadó fejbe lőtte a bejáratnál álló biztonsági őrt, majd félautomata fegyverével válogatás nélkül lövöldözni kezdett. A szórakozóhelyen egyetemistáknak szervezett táncest zajlott. Az elkövető füstgránátot dobott a táncparkettre. Többen az ablakokat kitörve próbáltak elmenekülni a támadó elől.

