Nagy-Britannia

Károly herceg: királyként már nem fogok mindenbe beleszólni

Károly herceg, a brit trón várományosa ígéretet tett arra, hogy uralkodóként már nem fog "mindenbe beleszólni".



A walesi hercegről, II. Erzsébet királynő és férje, Fülöp edinburghi herceg elsőszülött fiáról a BBC televízió készített eddig példátlan mélységű portréműsort, abból az alkalomból, hogy a trónörökös jövő szerdán ünnepli 70. születésnapját.



A csütörtök este műsorra tűzött, részleteiben előre ismertetett program készítői egy teljes éven át kísérhették figyelemmel és rögzíthették Károly és családja mindennapjait, és interjút is készítettek a herceggel.



Az interjú rendkívüli jelentőségű, hiszen Károly most beszélt hivatalosan és nyilvánosan először és nagy valószínűséggel utoljára arról, hogy miként látja majdani szerepét királyként. A brit udvari protokoll ugyanis szigorúan körülírt határokat szab annak, hogy az Egyesült Királyság mindenkori uralkodója mikor mit mondhat a nyilvánosság előtt. Az egyik legszigorúbb szabály az, hogy napi politikai kérdésekben egyáltalán nem nyilváníthat véleményt, még kevésbé tehet kísérletet saját kormánya politikai döntéseinek befolyásolására.



Károlyról ugyanakkor köztudott, hogy az elmúlt évtizedekben nem tett lakatot a szájára, ha nem tetszett neki valami, és véleményét rendszeres magánlevelekben is kifejtette például Tony Blair volt munkáspárti miniszterelnöknek és minisztereinek.



Komoly feltűnést keltett az is, amikor II. Erzsébet királynő 2015 októberében állami látogatáson fogadta Londonban Hszi Csin-ping kínai elnököt, Károly herceg és felesége, Kamilla cornwalli hercegnő távol maradt a vendég tiszteletére rendezett bankettről.



Az udvar annak idején erre nem adott hivatalos magyarázatot, de egybehangzó brit sajtóértesülések szerint a trónörökös ezzel akarta érzékeltetni, hogy fenntartásokkal viseltet Kína emberi jogi gyakorlatával szemben.



A csütörtöki BBC-műsorban ugyanakkor a walesi herceg kijelenti: mindig azon igyekezett, hogy bármit tesz is, annak ne legyen pártpolitikai jellege. Elismerte azonban azt is, hogy uralkodóként "egészen más" magatartást kell majd tanúsítania, mint trónörökösként. Kijelentette: "képtelenség" lenne azt gondolni, hogy ha trónra lép, mindent folytathat ugyanúgy, mint eddig, mivel "a két helyzet teljesen különbözik egymástól". Hozzátette: nem annyira "ostoba", hogy ezt ne értse meg.



Károly herceg hangsúlyozta ugyanakkor: mindig is fejtörést okozott számára, hogy mi számít beleszólásnak. "Ha beleszólás az, hogy aggódom a (brit) városok belső területeinek állapota és az ott élők életkörülményei miatt, ahogy ezt már 40 éve is tettem, akkor erre nagyon büszke vagyok" - jelenti ki a brit trón várományosa a BBC-interjúban.

A trónörökös hétköznapjaiba gyermekei is eddig példátlan betekintést nyújtanak. Károly és néhai hitvese, az 1997-ben autószerencsétlenségben elhunyt Diana hercegnő másodszülött fia, Harry herceg elmondja: szeretné, ha édesapja "lassítana egy kicsit". "Ez az ember elképesztően későn vacsorázik, utána még visszaül íróasztalához, és rendre el is alszik iratai felett" - fedi fel Harry a BBC-műsorban.



Az elsőszülött fiú, Vilmos herceg, Harry bátyja, aki Károly után majdan maga is az Egyesült Királyság uralkodója lesz, a BBC-műsorban elmondja: most, hogy édesapja betölti 70. életévét, ideje, hogy "konszolidálódjanak" körülötte a dolgok, mert szeretné, ha Károly "még 95 évesen is ugyanolyan fitt lenne, mint most".



Károly herceg 1948. november 14-én született, és négyéves kora óta - az angol-brit monarchia történetében rekordideje - trónörökös, édesanyja ugyanis 1952 óta az Egyesült Királyság uralkodója.