Lenyelt egy meztelencsigát, nyolc év múlva belehalt

Tragikus következményekkel járt egy bátorságpróba Ausztráliában. Sam Ballad még 2010-ben lenyelt egy buliban egy meztelencsigát. A barátai vették rá, azzal cukkolták, hogy úgysem meri megtenni.



Az akkor 19 éves fiút a buli után kórházba kellett vinni: hányt és szédült.



Mint kiderült, egy Angiostrongylus cantonensis nevű gyűrűsféreg került a szervezetébe – ami eredetileg rágcsálókban él, de meztelen- és házas csigákban is tanyát verhet –, agyhártyagyulladást kapott és kómába esett. 420 napig volt öntudatlan.



Mikor sikerült felébreszteni, súlyos agykárosodást diagnosztizáltak nála, az eredeti fertőzés következményeképpen pedig lebénult, és folyamatos ápolásra szorult, szinte teljesen kommunikációképtelen lett.



Múlt pénteken, családja és barátai körében hunyt el egy sydney-i kórházban.



Édesanyja az ausztrál sajtónak azt mondta, nem tartja felelősnek a fiú barátait a történtekért.

In this special report @Lisa_Wilkinson talks to the amazing family and friends of Sam Ballard #TheProjectTV pic.twitter.com/UXY5KGeWjF