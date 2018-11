Amerikai választások

A demokraták megszerzik a képviselőházat, a republikánusoké a szenátus

Előrejelzések szerint a Demokrata Párt megszerzi a többséget a képviselőházban a Republikánus Párttól a kedden tartott amerikai félidős választásokon. A Republikánus Párt pedig a szenátusban növelheti többségét. 2018.11.07 07:20 MTI

A Fox és a CNN hírcsatorna és az NBC televízió által ismertetett prognózisok szerint a demokrata képviselők száma bizonyosan meghaladja majd a többséghez szükséges 218-at a szövetségi törvényhozás 435 fős alsóházában.



Végleges eredmény ugyan még nem született, de Nancy Pelosi, a demokraták képviselőházi frakcióvezetője a Bloomberg hírügynökségnek nyilatkozva már biztosra mondta a demokrata többséget az alsóházban.



A republikánusokhoz közelálló Fox televízió elemzői, köztük Karl Rove, a 2001 és 2009 között hivatalban lévő George W. Bush elnök volt főtanácsadója már azt vette számba, hogyan változhatnak majd a képviselőházi bizottságok elnöki posztjai, és ez milyen következményekkel járhat a republikánus Donald Trump elnökségére.



A televízió megszólaltatta Ed Rendellt, Pennsylvania volt demokrata párti kormányzóját, aki azt tanácsolta a demokrata politikusoknak: ne Donald Trump vélt ügyeinek vizsgálódásaival foglalkozzanak, hanem a törvényalkotással, elsősorban is az egészségbiztosítást és a bevándorlást szabályozó törvények kimunkálásával.



Más szakértők viszont azt jósolták, hogy a demokrata képviselők nem fogják kímélni az elnököt, többek között számon kérik rajta adóbevallásait, amelyeket a 2016-os megválasztása előtti kampányban nem mutatott be. Várható, hogy a két évvel ezelőtti választásokba való állítólagos orosz beavatkozással kapcsolatos vizsgálattal kapcsolatban is megpróbálnak neki kellemetlen pillanatokat szerezni.

A republikánusok növelhetik többségüket a szenátusban

Előrejelzések szerint a Republikánus Párt növelheti többségét a szenátusban a kedden tartott amerikai félidős választásokon.



A CNN hírtelevízió által ismertetett prognózisok szerint a szövetségi törvényhozás százfős felsőházában 51 helyet birtokló republikánusok kulcsfontosságúnak ítélt győzelmet arattak Indiana, Texas és Észak-Dakota államokban, így részben megőrizve eddigi helyeiket, részben pedig újakat szerezve továbbra is többségben lesznek a szenátusban.