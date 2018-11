USA

Kivégzőosztag elé állna több amerikai elítélt

Keresetet nyújtott be egy szövetségi bíróságnak négy halálra ítélt az amerikai Tennessee államban, hogy sortűz által végezzék ki őket.



Az AP amerikai hírügynökség hétfői jelentése szerint a keresetet még pénteken nyújtották be, egy nappal az után, hogy villamosszékkel kivégezték Edmund Zagorskit egy Tennessee állambeli fokozottan őrzött börtönben. A férfi ügyvédjei azzal érveltek az elektromos áramütés általi halál mellett, hogy emberségesebb módszer, mint a mára már az Egyesült Államokban bevett halálos méreginjekció beadása, ugyanis gyorsabban hal meg az elítélt.



A keresetet benyújtó négy férfi egyike az 1981 óta halálsoron lévő David Earl Miller, akit egy 23 éves, szellemi fogyatékos, Lee Standifer megerőszakolása és meggyilkolása miatt ítéltek el. A férfinek kedden kell döntenie december 6-ra kiírt kivégzése módjáról. A keresetet azért nyújtották be, hogy e döntést, illetve kivégzést elhalaszthassák, amíg egy szövetségi bíró megvizsgálja a kérdést.



Stephen Kissinger kirendelt védő a keresetben a kérést azzal indokolja, hogy van alternatívája a méreginjekciónak és a felesleges szenvedés kockázatát jelentő villamosszéknek, méghozzá a sortűz, amelyhez minden szükséges "kellék" rendelkezésre áll a déli államban: fegyverek, képzett személyzet és elég hely a kivégzőosztagnak. A keresetben hozzátették azt is, hogy amennyiben elutasítja a bíró a halálraítéltek kérését, adjon engedélyt a halálos injekció alternatíváira, például a méreg szájon át történő alkalmazására.



Az Egyesült Államokban legutóbb 2010-ben, Utah államban alkalmaztak kivégzőosztagot halálos ítélet végrehajtásához. Jelenleg Utah mellett csak Mississippiben és Oklahoma államban engedélyezik a sortűz által halált.



A kaliforniai hatóságok eközben közölték, hogy feltételezhetően öngyilkosságot követett el két, többrendbeli emberölésért elítélt a halálsoron. A nyolc nő meggyilkolásáért elítélt, 54 éves Andrew Urdialest és a négy gyilkosságért halálsorra került, 51 éves Virendra Govint holtan találták cellájukban. A két férfi halála között vélhetően nincs összefüggés, pedig csak órák teltek el a valószínűsíthető öngyilkosságok között.

Az AP rámutatott, hogy Kalifornia államban 2006 óta nem végeztek ki senkit, a halálsoron lévő általában természetes halált halnak vagy öngyilkosságot követnek el.



A halálbüntetés 1978-as visszaállítása óta Kaliforniában a halálsorra került elítéltek közül csak 13 embert végeztek ki, kettőt más államokban öltek meg, míg 79 természetes halált halt, 25 pedig önmagával végzett. Jelenleg 740 ember van halálsoron Kaliforniában.