Hasogdzsi-ügy - Rendkívül ideges és feszült, betegesen rángatózott a herceg

Védelmébe vette és igazi reformernek nevezte Mohammed bin Szalmán szaúdi koronaherceget vasárnap az amerikai Fox televízió rijádi élő kapcsolatban készített interjújában a hazájában hónapokig fogva tartott, befolyásos al-Valíd bin Talál bin Abdel-Azíz herceg, az uralkodó család milliárdos tagja.



Az interjút a Fox televízió munkatársnője, Maria Bartiromo azon alkalomból készítette, hogy al-Valíd herceget - aki a sivatagi királyság legismertebb és egyik leggazdagabb embere - éppen egy évvel ezelőtt tartóztatták le a család tíz másik tagjával együtt Rijádban.



Kérdésében Bartiromo felidézte, hogy egy évvel ezelőtt interjút készített Rijádban a koronaherceggel is, aki reformterveiről beszélt, de ezek után történtek a letartóztatások, nemrég pedig a Hasogdzsi-gyilkosság. Vajon melyik Szalmán herceg az igazi, vagy hazudik? - tette fel a kérdést az újságíró.



A mindvégig láthatóan rendkívül ideges és feszült, betegesen rángatódzó herceg válaszában elsőként saját letartóztatásáról beszélt, leszögezve, hogy ami történt, az már a múlté és meg van bocsátva. Cáfolta, hogy őt megkínozták volna, azt mondta, a Reuters brit hírügynökségnek korábban adott interjújának egyes mondatait félreértették, és hozzátette: "Sokan meg is érdemelték a letartóztatást, mert Szaúd-Arábia tele volt korrupciós ügyekkel." Kiválónak nevezte a viszonyát mind a királlyal, mind a koronaherceggel. Az interjú végén egyébként még egyszer visszatért a megkínzásáról és a vagyona kényszerű átadásáról szóló sajtóhírekre, s valamennyit cáfolta.



"A koronaherceg valóban reformer, forradalmi módon változtatja meg Szaúd-Arábiát, társadalmi, gazdasági, pénzügyi téren egyaránt" - állította.



Dzsamál Hasogdzsit a barátjának nevezte, meggyilkolását aljas tettnek minősítette, ugyanakkor időt kért a szaúdi vezetés számára az ügy tisztázásához. Azt hangoztatta, hogy Rijádban "végére akarnak járni az ügynek".

A riporternek arra a felvetésére, hogy a fejlemények, és mindaz, amit eddig tudni lehet, nem azt támasztják-e alá, hogy Szalmán koronaherceg rendelte el a gyilkosságot, al-Valíd visszautasította a kérdésben rejlő állítást. "Ez hamis állítás" - fogalmazott. Hozzátette, hogy Szaúd-Arábiában érvényben van egy rendelet, amely szerint a külföldön tartózkodó és a rendszert bíráló embereket megpróbálják meggyőzni, hogy térjen haza és otthon majd megvitatják vele a mondandóját. Al-Valíd szerint az történhetett, hogy valakik a hírszerzésből - érvényt szerezve a rendeletnek - azzal bíztak meg egy csoportot, hogy Törökországban próbálja meg rábeszélni Hasogdzsit a hazatérésre, és eközben "valami rosszul alakult".



Al-Valíd kérdés nélkül kitért a Bagdad melletti iraki Abu Graib börtön 2004-ben kirobbant botrányára, amikor kiderült, hogy az amerikaiak irakiak ezreit megkínozták, molesztálták, megerőszakolták, és mindezt lefényképezték. A szaúdi herceg emlékeztetett arra, hogy akkor a sajtó a hiavatalban lévő amerikai elnököt, George W. Busht és a védelmi minisztert, Donald Rumsfeldet hibáztatta, de a vizsgálat végül kiderítette, hogy nem volt felelősségük az ügyben. Az érveléssel al-Valíd párhuzamot vont a Hasogdzsi-üggyel. "Kérem, adjanak időt a vizsgálatra, és ezúton, innen is kérem Szaúd-Arábiát, hogy a vizsgálat eredményét a lehető leggyorsabban hozza nyilvánosságra" - mondta türelmetlen hangon a herceg.



A riporternő még kérdezte volna al-Valídot, de a Rijáddal létesített élő tévékapcsolatot valakik megszakították.



A The Wall Street Journal című lap szombaton megjelent információi szerint a szaúdi hatóságok egy év után pénteken bocsátották szabadon a tavaly november elején letartóztatott hercegek egy csoportját, köztük Al-Valíd testvérét, Kálid bin Talál herceget is.