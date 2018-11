Lengyel helyhatósági választások

Krakkóban és Gdanskban is maradnak az ellenzéki főpolgármesterek

Krakkóban a 2002 óta regnáló Jacek Majchrowski a szavazatok 64,6 százalékát szerezte meg, legyőzve így az országos szinten kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) jelöltjét, Malgorzata Wassermant. 2018.11.05 03:10 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A lengyel helyhatósági választás vasárnapi második fordulója után Krakkóban és Gdanskban is megmaradnak az ellenzéki Polgári Koalíció (KO) jelöltjeként induló, régi főpolgármesterek - derült ki a szavazóhelyiségeket elhagyók megkérdezése alapján készült eredményekből.



A három legnagyobb lengyelországi hírtévében közzétett exit poll eredmények három vajdasági központra, Krakkóra, Gdanskra és a közép-lengyelországi Kielcére - vonatkoznak.



Krakkóban a 2002 óta regnáló Jacek Majchrowski a szavazatok 64,6 százalékát szerezte meg, legyőzve így az országos szinten kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) jelöltjét, Malgorzata Wassermant.



Majchrowskit a KO - a Polgári Platform (PO) és a Modern (Nowoczesna) szövetsége - indította, ahogy a Gdanskban az 1998 óta regnáló Pawel Adamowiczot is. Ő a szavazatok 64,7 százalékával győzött a PiS jelöltjével, Kacper Plazynskival szemben.



Kielcében Bogdan Wenta, a lengyel férfi kézilabda-válogatott volt kapitánya győzött. Wenta a KO által is támogatott függetlenként indult az eddigi főpolgármesterrel, Wojciech Lubawskival szemben. Lubawski is függetlenként indult, a PiS támogatásával.



Az október 21-i első fordulóban nyolc vajdasági székhelyen, ezen belül Varsóban győztek a KO által támogatott jelöltek, általában az évek óta regnáló főpolgármesterek.



A második fordulót ott kellett megtartani, ahol az első fordulóban a polgármesterjelöltek egyike sem szerezte meg a szavazatok több mint ötven százalékát. Összesen 649 községről, illetve városról van szó, a 16 vajdasági székhely közül ötben került sor erre.



Az első fordulóban eldőlt többek között a mandátumeloszlás a vajdasági közgyűlésekben. A PiS hat vajdaságban, a KO egyben szerzett önálló többséget. A többi kilenc vajdaságban koalícióalakítási tárgyalások zajlanak, közülük négyben a KO és a szintén ellenzéki Lengyel Parasztpárt (PSL) léphet szövetségre.



Lengyelországban eddig négyévente rendeztek helyhatósági választásokat, új jogszabályok alapján viszont a ciklus ötéves lesz, és polgármesteri tisztséget pedig csak egy mandátum erejéig lehet ezentúl betölteni.



Az országos választási bizottság (PKW) várhatóan hétfőn hirdeti ki a második forduló végeredményeit.