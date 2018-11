Baleset

Magyar nő zuhant le az erdélyi barlangban - videó

hirdetés

A 30 éves magyarországi barlangász nő három társával próbált végighaladni a Szolcsvai Búvópatak barlangján, ám egy négy méteres zuhanás következtében combtörést szenvedett. A barlangász nőt kihűléses (hipotermiás) állapotban sikerült kihozni a barlangból. Mentővel szállították a gyulafehérvári kórház sürgősségi osztályára. A mentéshez a Bihar, Kolozs és Arad megyei barlangi mentőket is készenlétbe helyezték, de segítségükre végül nem volt szükség.



A román hegyimentő-szolgálat honlapján azt közölte, hogy a csoport - amelynek a balesetet szenvedett barlangász is a tagja volt - engedély nélkül jutott be az amúgy rácsokkal elzárt barlangba.



A Torockói-hegységben levő Szolcsvai Búvópatak barlangja az egyik legnagyobb romániai aktív barlang. Az 1,2 kilométer hosszú járatain átfolyik a Szolcsva pataka, mely több helyen is föld alatti vízeséseken zúdul alá. A barlangban telel Európa legnagyobb denevérpopulációja, melynek egyedszámát 84 ezresre becsülik.