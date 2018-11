Amerikai elnök

Trump: a migránskaraván tagjai nem menedékkérők és nem léphetnek be az USA-ba

hirdetés

A Közép-Amerika felől érkező migránskaraván tagjai nem menedékkérők és nem léphetnek be az Egyesült Államokba - közölte Donald Trump amerikai elnök csütörtökön a Fehér Házban, ahol bejelentette azt is, hogy a jövő héten elnöki rendeletet ad ki a migráció megfékezésére.



Az elnök kifejtette: a legjobb, ha a migránskaraván tagjai visszafordulnak, mert - ahogyan fogalmazott - "csak vesztegetik az idejüket", az országba nem léphetnek be.



Donald Trump válságnak nevezte az Egyesült Államok déli határain kialakuló helyzetet és megismételte, hogy kormányzata Mexikó területén sátortáborokat állít fel, ahol a migránsok várakozhatnak ügyük elbírálásáig. Hangsúlyozta, hogy a bevándorlásról és állampolgárságról szóló törvény menedékkérőkre vonatkozó záradéka értelmében mindenkinek, aki menedékkérelmet nyújt be az Egyesült Államokban, igazolnia kell, hogy hazájában üldöztetést szenved, vagy üldöztetéstől kell tartania. "A menedéknyújtás nem a szegénységben élők megsegítését szolgáló program" - emelte ki.



Trump "nem legitim" menedékkérőknek nevezte a migránskaravánban menetelőket, mert elsöprő többségük úgy döntött, hogy nem fogadja el a Mexikó által felajánlott menedékstátuszt. Utalt arra is, hogy a karavánokat érzékelhetően profi módon szervezték meg és valószínűleg tetemes összeggel támogatják őket. Arra azonban nem tért ki, hogy szerinte kik állhatnak a háttérben.



Figyelmeztette azokat, akik köveket hajigáltak a mexikói rendőrökre, hogy amennyiben ezt teszik az amerikai határőrökkel és katonákkal is, cselekedeteik nem maradnak válasz nélkül. A köveket "tűzfegyvereknek" minősítik, és ennek megfelelő választ adnak - fogalmazott.



Hangsúlyozta: ha most ezeket a karavánokat beengedik az országba, akkor még nagyobb és még több karaván vág neki az amerikai határoknak. "Nem engedjük meg, hogy visszaéljenek nagylelkűségünkkel azok, akik megszegnék a törvényt, jogellenesen törnének be országunkba. Ezt nem fogjuk megengedni" - mondta az elnök. Hozzátette: ha ezt megengednék, akkor különösen tisztességtelenül járnának el azokkal a törvényt tisztelő bevándorlókkal szemben, akik úgy élnek az Egyesült Államokban, hogy a törvényeket betartva kivárták a sorukat.



Donald Trump bejelentette: a jövő héten "átfogó" elnöki rendeletet ad ki a migrációról.