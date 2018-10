Tüntetés

Két nap alatt több mint 40 tüntetővel végeztek Nigériában

A vezetőjük szabadon engedését követelő síita vallási mozgalom 42 tagját ölték meg a hatóságok a nigériai fővárosban, Abujában tartott megmozdulásokon az utóbbi két napban. 2018.10.31 20:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Nigéria Iszlám Mozgalma (IMN) nevű, becslések szerint 3 millió követővel bíró síita vallási szervezet több száz tagja hétfőn és kedden is tüntetett azért, hogy szabadon engedjék a lassan három éve vádemelés nélkül fogva tartott vezetőjüket, Imbrahim Zakzakyt.



Hétfői rendezvényükre a katonaság, a keddire pedig a rendőrség nyitott tüzet éles lőszerrel.



A legfrissebb jelentések szerint szombat óta, amikor is az abujai tüntetéssorozat kezdődött, 48 embert öltek meg a hatóságok. Hatan szombaton vesztették életüket egy összecsapásban, a kormány ennyi halottat is ismert el.



Hírügynökségi beszámolók szerint a tüntetők fegyvertelenek voltak, a megmozdulások pedig békésen indultak.



A rendőrség eközben közölte, hogy szombat óta mintegy 400 síita tüntetőt tartóztattak le. Bala Ciroma abujai rendőrfőnök közlése szerint a letartóztatottakat bíróság elé állították szerdán, ahol valószínűleg veszélyes fegyver birtoklása és erőszakra történő felbujtás címén vádat is emeltek ellenük.



Zakzaky hívei több megmozdulást is szerveztek az utóbbi hónapokban a nigériai fővárosban, ahol - hírügynökségek szerint - rendre össze is csaptak a hatóságokkal. Áprilisban 115 tüntetőt tartóztattak le egy ugyancsak Abujában tartott megmozdulásukon.



Az IMN vezetőjét 2015 decemberében fogták el szervezetének az észak-nigériai Zaria városban vérbe fojtott tüntetései során. Jogvédő szervezetek szerint a nigériai erők több mint 300 síitát öltek meg ezeken a megmozdulásokon, holttesteiket pedig tömegsírokba vetették.



Az IMN vezetőjének célja egy síita iszlám állam létrehozása Nigériában, ahol az iszlám vallásúak többsége a szunnita irányzatot követi.



A nigériai síiták szerint hazájukban vallásüldözés áldozatai.