Véget ért a sztrájk a brüsszeli repülőtéren

Véget ért a csomagkezelők sztrájkja szerda délután a brüsszeli Zaventem repülőtéren, és így hat nap után csütörtöktől teljesen helyreáll a forgalom.



A rossz munkakörülmények, az alacsony bérek és a konzultáció hiánya miatt a múlt hét csütörtök este megkezdődött munkabeszüntetés azt a nagyjából harminc légitársaságot érintette, amelyeknek a poggyászkezelését az Aviapartner földi kiszolgálócég végzi.



A belga sajtó szerdán arról számolt be, hogy az Aviapartner vezetőinek és a cég munkatársainak érdekeit védő szakszervezeteknek végül sikerült megállapodniuk, és így délután véget ért a sztrájk.



Az egyezség értelmében jobb munkakörülményeket fognak biztosítani a dolgozók számára, csökkentik a terhelésüket és új felszereléseket is vásárolnak.



Összesen 960 járatot töröltek a sztrájk hat napja alatt, a zavarok 115 ezer utast érintettek. A héten ráadásul iskolaszünet van Belgiumban, s ez a szokásosnál is nagyobb utasforgalmat jelentett.



A Zaventem a legnagyobb forgalmat lebonyolító repülőtér Belgiumban, tavaly 25 millió utast fogadott, szemben a második legnagyobb, bár ugyancsak főként Brüsszelt kiszolgáló Charleroi 7 millió utasával.