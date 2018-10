Németország

A német sajtó vegyesen értékeli Merkel döntését

Eltérően értékelték a német sajtó vezető orgánumai keddi kommentárjaikban Angela Merkel kancellár döntését a Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnökeként végzett munkája befejezéséről.

A legnagyobb példányszámú német lap, a Bild Gyertek vissza, AfD-szavazók! címmel közölt kommentárt, amely szerint Angela Merkel "politikai örökségéhez" hozzátartozik az Alternatíva Németországnak (AfD), "egy párt, amelyben a holokausztot ártalmatlanként feltüntető emberek és rasszisták a hangadók".



Merkel sok millió embert fordított maga ellen a menekültpolitikájával, és nem tudta "hatástalanítani a düh, a csalódottság, az aggodalom és a lecsúszástól való félelem robbanásveszélyes elegyét", így "tömegesen vándoroltak át az AfD-hez CDU-szavazók, akik valójában a politikai középhez tartoznak".



Merkel ezt "későn, de remélhetőleg nem túl későn ismerte fel", 18 évi pártelnöki és 13 évi kancellári munka után megnyitja az utat az "utódlás" felé, amivel "azt jelzi a választóknak, hogy nem kell ellenem és a néppártok ellen tiltakoznotok a választóurnánál".



Ez a döntés "helyes, és sürgetően szükséges volt, és tiszteletet érdemel" - emelte ki a Bild, hozzátéve: mindennek az az "üzenetet kell közvetítenie a frusztráció miatt az AfD-re szavazó embereknek, hogy forduljatok el a szélsőségesektől, és térjetek vissza középre!"



A Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) című konzervatív lap Búcsú részletekben című kommentárjában kiemelte: "szokatlanul okos" döntés Angela Merkeltől, hogy nem ragaszkodik a pártelnöki és a kancellári tisztséghez.



Ezzel véghezvihet egy "dupla mutatványt", lehetőséget biztosít pártjának a megújulásra, kancellárként pedig nem külső kényszer hatására, hanem a saját maga által meghatározott körülmények között vehet búcsút a politikától - írta a FAZ.



A Spiegel Online független hírportál Búcsú, első rész című írása szerint Angela Merkel döntése "esélyt"ugyan biztosít, "garanciát" viszont nem jelent arra, hogy "ezentúl minden jobb lesz a nagykoalícióban és a pártban".



Egyáltalán nem biztos, hogy Merkel "terve" beválik, és 2021-ig kancellár tud maradni, mert a CDU-nál is erősebben megviselt Német Szociáldemokrata Pártnál (SPD) egyre inkább kétségessé válhat a kormányzás folytatása, a testvérpárt bajor Keresztényszociális Uniónál (CSU) pedig új lendületet vehet az elnök, Horst Seehofer körüli vita - tették hozzá.



A ZDF országos köztelevízió A kancellár nagyságról tesz tanúbizonyságot, és tovább taktikázik című kommentárja szerint Angela Merkel olyan politikai nagyságról tett tanúbizonyságot, amellyel még Helmut Kohl néhai kancellár, a CDU egykori elnöke sem rendelkezett, azonban "valószínűleg túl későn" hozta meg a döntést a CDU-elnöki munkásság befejezéséről, és "romokat hagy maga után".

Akárki is lesz a CDU következő elnöke, be kell jelentenie az igényét a kancellári tisztségre, és "a lehető leggyorsabban ki kell csavarni a kormányrudat Merkel kezéből", ami a nagykoalíció - a CDU/CSU pártszövetség és az SPD kormánya - végét jelentené, vagyis "Angela Merkel kancellári pályafutásának és a nagykoalíciónak a vége inkább előbb, mint utóbb érkezik el", de Merkel a hétfőn bejelentett döntésével "ügyesen megakadályozta az igazán nagy kancellári bukást" - áll a ZDF kommentárjában.



A liberális Süddeutsche Zeitung Köszönöm, ennyi volt című kommentárjában rámutatott: Angela Merkel hétfőn nem azt jelentette be, hogy 2021-ig mindenképpen kancellár akar maradni, és harcol is majd ezért, hanem csupán azt, hogy készen áll a ciklus végéig betölteni a tisztséget. Döntése csupán egy "kísérlet a hatalom maradékának stabilizálására egy nem túl hosszú átmeneti időre", és azt jelenti, hogy "a Merkel-korszak véget ért" - írta a müncheni lap, amely szerint az a leginkább valószínű forgatókönyv, hogy a CDU/CSU fokozatosan elfordul a nagykoalíciótól, és végül a Zöldekkel és a liberális FDP-vel lép szövetségre.



Ez a pártok színe alapján Jamaica-koalíciónak nevezett felállás, amelyről tavaly is tárgyaltak, és az FDP elnöke, Christian Lindner szerint Angela Merkel a legfőbb oka annak, hogy nem valósult meg. "Ez az akadály most már nem feltétlenül áll az útban" - írta a Süddeutsche Zeitung.

