Beöltözött zombinak és úgy is maradt - videó

Egy alabamai nő halloweeni tréfája valódi rémálommá változott, miután a buli végeztével egyszerűen nem tudta eltávolítani a zombi-fogsorát. Ezért is fontos, hogy milyen kellékeket szerzünk be mi magunk egy ilyen eseményre, hiszen hasonlóan pórul járhatunk.



Szegény nő ráadásul komoly fájdalmat is érzett az egész szájában, végül fogászatra ment, ám a fogorvos is jó ideig vakargatta a fejét, vajon hogyan tudná megszabadítani a műfogaitól.



"Az életbe többet soha nem veszek ilyet a számba" - mondta a pórul járt asszony, Anna Tew. Most egyébként azon gondolkodik, hogy jogi lépéseket tesz.