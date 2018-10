Németország

50 éve nem volt ilyen gyenge Merkel pártja

A vasárnapi választáson a CDU több mint ötven éve a leggyengébb eredményt érte el, de továbbra is messze a legnagyobb politikai erő Hessenben, és ismét kormányt alakíthat eddigi partnerével, a Zöldekkel. 2018.10.29 09:12

A Kereszténydemokrata Unió (CDU) kapta a legtöbb szavazatot a németországi Hessen tartományban tartott törvényhozási (Landtag-) választáson a hétfő hajnalban közzétett hivatalos előzetes végeredmény szerint.



A CDU mellett a Hessenben ellenzékben lévő, szövetségi szinten pedig a kereszténydemokratákkal együtt kormányzó Német Szociáldemokratra Párt (SPD) is súlyos veszteségeket szenvedett el, támogatottsága történelmi mélypontra süllyedt.



A visszaesést a CDU-nál és az SPD-nél is a szövetségi kormánnyal szembeni elégedetlenségnek tulajdonítják. Mindkét párt sürgeti, hogy a választás tanulságaképpen változtassanak a berlini vezetés tevékenységén, összpontosítsanak a szakmai munkára és zárják le a politikai vitákat.



A hivatalos előzetes végeredmény szerint a CDU a szavazatok 27 százalékát szerezte meg. Ez több mint 10 százalékpontos visszaesés az előző, 2013-ban tartott Landtag-választáson szerzett 38,3 százalékhoz képest, és a leggyengébb eredmény az 1966-os 26,4 százalék óta.



A második helyen az SPD áll a szavazatok 19,8 százalékával, ez minden eddiginél gyengébb eredmény, és szintén 10 százalékpontot meghaladó visszaesés az öt évvel ezelőtti 30,7 százalékhoz képest.



A Zöldek ugyancsak 19,8 százalékot szereztek, mindössze 94 szavazattal maradtak el az SPD-től, listájukra 570 166 voks érkezett, a szociáldemokraták listájára pedig 570 260. A hagyományosan baloldali irányultságú, de egyre inkább a politikai spektrum közepe felé húzódó ökopárt története legjobb eredményét érte el, és 8,7 százalékponttal növelte támogatottságát az öt évvel ezelőtti 11,1 százalékhoz képest.



A CDU-tól jobbra álló Alternatíva Németországnak (AfD) 13,1 százalékos eredménnyel került be a wiesbadeni Landtagba. Öt éve még nem lépte át az 5 százalékos bejutási küszöböt, a szavazatok 4,1 százalékát szerezte meg, ehhez képest 9 százalékponttal erősödött. A 2013-ban alapított AfD így már mind a 16 tartományban rendelkezik törvényhozási képviselettel.



A liberális Szabad Demokrata Párt (FDP) a szavazatok 7,5 százalékát gyűjtötte össze, ami 2,5 százalékpontos növekedés az öt évvel ezelőtti 5 százalékhoz képest.



Az SPD-től balra álló Baloldal (Die Linke) 6,3 százalékot szerzett, ez 1,1 százalékpontos növekedés a 2013-as 5,2 százalékhoz viszonyítva.



A választási részvételi arány 67,3 százalékra süllyedt az öt évvel ezelőtti 73,2 százalékról.



A wiesbadeni Landtagnak az úgynevezett többletmandátumok révén az eddigi 110 helyett 137 tagja lesz.



A CDU-nak 40, a Zöldeknek 29 mandátumuk lesz, ez együtt 69. Éppen ennyi szükséges minimálisan az abszolút többséghez.



Az SPD képviselőcsoportja szintén 29 főből áll majd, az AfD-nek 19, az FDP-nek 11, a Baloldalnak 9 parlamenti hely jut.