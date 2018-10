Pittsburghi lövöldözés

Elkésett az ünnepségről, így úszta meg a mészárlást a magyar holokauszttúlélő

11 embert lőtt agyon egy fegyveres szombat reggel a pittsburghi Élet Fája Zsinagógában, az Egyesült Államokban. 2018.10.29 07:40 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A 80 éves Judah Samet szombat reggel 9.49-kor parkolt le a pittsburgh-i zsinagóga előtt, 4 percet késett a 9.45 kor kezdődő névadó ünnepségről. Amint leállította az autóját, valaki kopogott az ablakán, és közölte vele, hogy távozzon, mert lövöldözés van az épületben - írja külföldi lapokra hivatkozva az Index.



A debreceni születésű Samet ezzel 74 év elteltével másodszor úszta meg, hogy megöljék csak azért, mert zsidó.



Aznap a pittsburghi zsinagóga előtt, amikor szóltak neki, hogy mi a helyzet, megfordult, és azt látta, hogy az autó másik oldalán egy rendőr fegyverrel a kezében egy fal mögött fedezéket keresve lő. A lövések irányába nézett, és meglátta a gyilkost is, ahogy a rendőrre tüzel.



Megpróbált tolatni, de a többi autó is így tett, így nem volt könnyű. Szerencséjére a gyilkos nem célzott rá, sértetlen maradt. Samet, aki az Élet Fája egyik vezetője volt Pittsburghben, 40 éven át a kórus tagja, azt mondja, mindenkit ismert, akit aznap az antiszemita Robert Bowers lelőtt.



Samet a holokausztemlékezet aktív alakja. Sokszor, sok helyütt tart előadást az életéről. Egy hatgyerekes debreceni családba született 1938-ban, ortodox zsidó szüleinek kötőgyára volt. A nácik egy Auschwitzba tartó vonatra tették őket, de szlovák partizánok felrobbantották a síneket, így Bergen-Belsenbe ment a szerelvény. Az anyja tolmácsolt a Gestapónak, így hasznosnak vélték, és nem ölték meg azonnal, amikor például vizet kért. Bergen-Belsenbe vitték őket, neki tályogos lett a feje, amit fájdalomcsillapítás nélkül tisztított ki egy orvos. Ott, a koponyája hátsó részén azóta is deformált a feje.



Mikor a háború a végéhez közeledett, 2500 fogolynak felajánlották, hogy egy vonatra felszállhatnak. Az anyja úgy döntött, megkockáztatja, mert a táborban a biztos halál vár rájuk. Berlinbe ment a vonat, ott amerikaiak mentették meg őket. Apja pár hétre rá tífuszban meghalt. Ezután Párizson átutazva Izraelbe költöztek, ott árvaházban lakott, mert az anyja nem tudott gondoskodni róla, de tanult, tanár lett, majd a védelmi erőknél dolgozott. 1961-ben Kanadába, majd New Yorkba költözött. Találkozott a leendő feleségével, Barbarával, összeházasodtak, Pittsburghbe költöztek, és lányuk született. Egy ékszerbolt tulajdonosaként dolgozik.