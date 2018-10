Tragédia

Pittsburghi lövöldözés: nyilvánosságra hozták az áldozatok nevét

Nyilvánosságra hozták vasárnap az amerikai hatóságok annak a 11 embernek a nevét, akiket agyonlőtt egy fegyveres szombat reggel a pittsburghi Élet Fája Zsinagógában, az Egyesült Államokban.



Nyolc nő és három férfi vesztette életét. Közöttük volt egy házaspár, Bernice és David Simon, valamint egy testvérpár is, Cecil és David Rosenthal. Az 54 éves David Rosenthal volt a legfiatalabb az áldozatok közül, a legidősebb pedig a 97 éves Rose Mallinger. Rajtuk kívül életét vesztette Joyce Feinberg, Richard Gottfried, Jerry Rabinowitz, Daniel Stein, Melvin Wax és Irving Younger.



A tettes, a 46 éves Robert Gregory Bowers AR-15-ös félautomata karabéllyal és három kézifegyverrel támadta meg az imaházat. Ő maga életben van, a rendőrök meglőtték és elfogták. Sérülései miatt kórházban ápolják. Hétfőn jelenik meg először a bíróságon. Az igazságügyi szervek tájékoztatása szerint 29 vádpontban emelhetnek vádat ellene, és akár halálbüntetést is kaphat.



Vasárnap a hatóságok a vádemeléshez szükséges dokumentumokat is közzétették, amelyek szerint a kórházban Bowers közölte egy rendőrrel: "azt akarja, hogy minden zsidó haljon meg, mert a zsidók népirtást követnek el az ő népe ellen". A hatóságok szerint Bowers korábban nem került összeütközésbe a törvénnyel, és úgy gondolják, hogy a tömeggyilkosságot egyedül hajtotta végre, nem volt tettestársa.



Bill Peduto, Pittsburgh polgármestere úgy nyilatkozott, hogy ez volt a város történetének legsötétebb napja.

