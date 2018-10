Tragédia

Lezuhant a Leicester City tulajdonosának helikoptere

A Leicester City tulajdonosának helikoptere szenvedett balesetet a Premier Leauge-ben játszó klub stadionjának közelében, szombat este. A Twitteren terjedő képek azt mutatják, hogy a helikopter kigyulladt, nagy lánggal égett - írta az index.hu.

Tremendas las imágenes del incendio del helicóptero del dueño del Leicester fuera del estadio... pic.twitter.com/KMMcDgcUcP — Antonio Fuentes (@_antoniofuentes) October 27, 2018

Hogy kik tartózkodtak a helikopteren, és mi történt velük, arról egyelőre nincs hír. A helikopter a klub thai tulajdonosáé, Vichai Srivaddhanaprabháé. A BBC úgy tudja, hogy a tulajdonos is a fedélzeten volt, de ezt nem erősítették meg egyelőre a klubtól.



A Leicester szombaton este otthon, a King Power stadionban 1-1-et játszott a West Hammel. A baleset egy órával a meccs lefújása után, helyi idő szerint este fél kilenc körül történt.



A klubtulajdonos gyakran távozik londoni otthonába helikopterrel, ami a kezdőkörből szokott felszállni. Most is így történt. A Daily Mailnek nyilatkozó szemtanúk szerint a helikopter nem sokkal a felszállása után szenvedett balesetet, nem tudta folytatni az emelkedést, irányíthatatlanná vált és a stadion melletti parkolóra zuhant. Azt gyanítják, hogy a baleset a helikopter hátsó rotorjának meghibásodása okozta. Ahogy földbe csapódott a gép, felcsaptak a lángok.



Egy stadionnál lévő, szabadúszó fotós, Ryan Brown azt mondta a BBC-nek, hogy a helikopter motorja leállt, majd daráló hangot hallatott, végül elnémult a gép, és tehetetlenül pörgött. A zuhanás után azonnal egy tűzgömböt látott.



A parkoló közelében több szurkoló tartózkodott még ekkor, de ahogy látták a gépet, rohanni kezdtek.



A Sky azt írja, nagyjából húsz vendéget szoktak helikopterrel szállítani a hazai meccsek után, ezért sem lehet tudni, hogy kik utazhattak vele a baleset idején. Egyelőre annyit tudni, hogy Vichai Srivaddhanaprabha fia, Aiyawatt, aki egyben helyettese is nem ült a gépen, ahogy John Rudkin futballigazgató sem. Meg nem erősített információk alapján, Srivaddhanaprabha a helikopteren volt.



A klub egyelőre csak egy rövid közleményt adott ki, amelyben azt írják, együttműködnek a rendőrséggel és a mentőkkel. Újabb közlemény kiadását ígérték, amint több információjuk lesz.