Több száz illegális bevándorlót vettek őrizetbe a mexikói hatóságok

Közép-amerikai országokból származó, mintegy háromszáz illegális bevándorlót vett őrizetbe a mexikói rendőrség pénteken. Az emberek a Suchiate határfolyón keltek át Guatemalából illegálisan mexikói területre, hogy az Egyesült Államok felé tartó nagyobb migránskaravánhoz csatlakozhassanak.



A helyi hatóságok szerint a feltartóztatott menedékkérőket a mexikói bevándorlási hivatal Tapachulában lévő irodájába vitték.



Mexikóba szinte naponta érkeznek illegálisan migránsok, de általában embercsempészek segítségével buszokban, vagy teherautókban elrejtőzve, esetleg az éj leple alatt. Szakértők szerint az a tény, hogy a mostani csoport fényes nappal kelt át a határon, arra utalhat, hogy a migránskaraván taktikáját követhetik, miszerint egy hatalmas tömegnek nem kell tartania az őrizetbe vételtől.



Ugyanakkor úgy tűnik, a mexikói bevándorlási hatóságok a kisebb csoportokat mégis feltartóztatják.



Időközben a Guatemalából, Hondurasból és Salvadorból származó migránsok hozzávetőleg 4000 fős karavánja, amely október 13-án kelt át a guatemalai-mexikói határon, jelenleg 270 kilométerre van a guatemalai határtól Tonalá településénél, s Arriaga városa felé tart. A létszámot a mexikói hatóságok 3600 főre teszik, míg a szervezők 5500 emberre becsülik a tömeget, amely jövő hét péntekre elérheti Mexikóvárost.



Enrique Pena Nieto mexikói elnök pénteken ismertette tervét az illegális bevándorlók ügyének rendezésére. Javaslata a többi között olyan elemeket tartalmaz, hogy a migránsokat átmeneti személyazonosító iratokkal látnák el munkalehetőséget kínálva nekik, gyerekeiket pedig bevonnák az iskolai oktatásba Mexikó déli részében, amennyiben az illegális bevándorlók hajlandóak menedékkérelmüket a mexikói hatóságoknál benyújtani.

Nieto hangsúlyozta, terve mindössze egy első lépés a menekültstátuszt kapott emberek ügyének tartós rendezésére. Az államfő kiemelte, hogy az "Estas en Tu Casa", vagyis "Érezd magad otthon" nevű program keretébe az kerülhet be, aki a déli Chiapas, vagy Oaxaca államok területén tartózkodik. A mexikói hatóságok szerint azokat, akik nem kapnak menekültstátuszt, kitoloncolják az országból.



Az emberek az országaikat sújtó erőszak és bizonytalan gazdasági kilátások miatt keltek útra egy jobb élet reményében. Az amerikai határig azonban, függően attól, hogy milyen utat választanak, még legkevesebb 1500, vagy akár 3600 kilométer is elválaszthatja őket.



Az ENSZ Gyermekalapja (UNICEF) becslése szerint mintegy 2300 gyermek tart a karavánnal, s sokan közülük betegek és kiszáradástól szenvednek. Az UNICEF közölte, együttműködik a mexikói hatóságokkal, hogy a gyerekek megkapják a szükséges orvosi ellátást, ivóvizet és egyéb létszükségleti cikkeket. Egyben figyelmeztetett: a gyermekek ki vannak téve az időjárási viszontagságoknak, a többi között a perzselő forróságnak.



Donald Trump amerikai elnök ismételten hangsúlyozta, hogy nem engedi be őket az Egyesült Államokba, sőt a Pentagon további mintegy 800 katonát vezényel a mexikói határra. Trump egyben bejelentette, hogy csökkenti a Hondurasnak, Salvadornak és Guatemalának szánt támogatások mennyiségét, amiért az említett közép-amerikai országok nem tudták megakadályozni állampolgáraikat abban, hogy elhagyják országukat és "illegálisan az Egyesült Államokba menjenek".



Honduras a világ egyik legveszélyesebb országa, különösen az országban tevékenykedő bandák és a kábítószer-kereskedelem miatt. Százezer lakosra 2017-ben 43,6 gyilkosság jutott a statisztikák szerint, ami a világ legmagasabb gyilkossági rátája. Emellett a kilencmilliós lakosság 68 százaléka szegénységben él.