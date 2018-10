Állat

Tömegével altatják el a szolgálatból hazatérő katonai kutyákat

A viselkedésszakértők tiltakoznak a katonai állatorvosok és kollegáik döntése ellen, akik megkülönböztetés nélkül altatják el a szolgálatból hazatérő katonai kutyákat. A szakértők szerint, bár nem sétagalopp az állatok rehabilitációja, de az esélyt megérdemelnék, ha már a hadsereg kiképzi és használja őket - írja kutyabarat.hu.

A tavalyi évben az amerikai seregben szolgált kutyák közül összesen 41 állatot altattak el, mivel úgy találták, hogy már alkalmatlanok a szolgálatra. Ez annyit tesz, hogy már nem tudták teljesíteni azokat a feladatokat, amelyekre kiképezték őket.



A katonai ebek gyakran élnek át traumatikus eseményeket, és olyan veszélyes helyzeteket kell megoldaniuk, mint a robbanóanyagok felderítése. 2017-ben összesen 121 ilyen kutyának találtak új otthont a szolgálat után, és akikre nem is gondolnánk, pedig még mindig alkalmazzák a harctéren őket: a lovakra is hasonló kettős sors vár: ugyanabban az évben 14 háborús lovat altattak és 52-t helyeztek el új otthonban.



A viselkedési szakértők, akik katonai állatokkal foglalkoznak, mindannyian jelzik a hadseregnek, hogy bár nem egyszerű feladat, de számos olyan kutyát altatnak el, akiknek lett volna esélye visszailleszkedni a hétköznapi világba. Tudják, hogy nem édes cuki plüss kutyákról van szó, de legalább az esélyt megkaphatnák. Számos pozitív példa van arra, hogy a rehabilitáció működőképes, és egy kemény helyzeteket megjárt eb is vissza tud illeszkedni egy családba.