Abszurd

Két országban is keresték, közben otthon feküdt holtan az idős férfi

Május óta nem látták a 79 éves garampáldi férfit, akinek az eltűnését csak szeptember elején jelentette be a polgármester. Az idős ember gyakran elutazott, ezért sokáig nem is furcsállották, hogy nem látták jó ideje - írja a Paraméter.



A bejelentés után a rendőrség átvizsgálta a környéket, érdeklődtek az idős ember szomszédainál, rokonainál is. Kutattak a párkányi Mária Valéria hídnál is, mivel olyan információhoz jutottak, hogy utoljára ott látták.



Már Szlovákiában és Magyarországon is keresték, mire engedélyt szereztek, hogy bejuthassanak otthonába. A férfi - talán már májustól - a földön feküdt, holtan.



Az igazságügyi orvosszakértő azt mondta, 50 éves praxisa alatt nem találkozott ilyen abszurd esettel, amikor eszébe jut, a hideg futkos a hátán. Ennyi idő után nagyon nehéz megállapítani a halál okát, még az idegenkezűséget sem lehet kizárni, csak a boncolás után derülhet ki, miért halt meg az idős férfi - tette hozzá.