Gyerekeket akartak ölni a diáklányok, hogy igyanak a vérükből

A Bartow Middle School-ban történt a megrázó eset. Egy 11 és egy 12 éves lány azt tervezte, hogy tizenöt kisdiákot gyilkolnak le, hogy utána igyanak a vérükből, egyenek a húsukból.



A két lány sátánistának vallotta magát, és azt mondták, később magukkal is végeztek volna - írja a CNN.



Tervük úgy lepleződött le, hogy egyikük szülei automatikus hívást kaptak, mely szerint lányuk nem vesz részt a tanórán. Ezután felvették a kapcsolatot az igazgatóval, aki az iskola zuhanyzójában elrejtőzve találta meg a két lányt. Konyhakés, húsvágó bárd, pizzavágó és egy serleg is volt náluk.



A lányok otthonában tartott házkutatás során újabb bizonyítékokra bukkantak a rendőrök. Egyiküknél például egy rajzolt térképvázlatot találtak, melyre azt írták, "menj gyilkolni a zuhanyzóba". Telefonjuk átvizsgálása során is arra utaló üzeneteket találtak , hogy gyilkosságra készültek.

This is a map two girls, 11 and a 12 years old, drew up as they plotted to stab & kill their classmates at Bartow Middle School.Fortunately the school's staff stopped them before anything happened.They reportedly told authorities they wanted to go to hell to be with satan. @BN9 pic.twitter.com/S8rCqtJ95g