Illegális bevándorlás

Migránsok csaptak össze rendőrökkel a boszniai-horvát határon

Több mint száz migráns csapott össze szerdán a boszniai rendőrséggel, amikor megpróbált áttörni a határon, hogy átjusson az európai uniós Horvátországba - közölte a Nezavisne Novine című boszniai napilap az internetes oldalán.



Az összecsapásban néhányan megsérültek, közöttük több nő is.



A horvát rendőrség kora délután barikádot állított fel a Velika Kladusa-Maljevac határátkelőnél, hogy megakadályozza a migránsok átkelését. Marina Mandic, a boszniai rendőrség egyik szóvivője viszont kijelentette, a horvát hatóságoknak nem kellett volna lépniük, ugyanis az igaz, hogy az illegális bevándorlók egy csoportja áttörte az egyik boszniai kordont, de a határon felállított második kordonon már nem tudott átjutni.



A helyzet még mindig feszült, a migránsok ugyanis nem állnak el tervüktől, hogy átjussanak Horvátországba, viszont a boszniai és a horvát rendőrség is igyekszik megakadályozni ebbéli próbálkozásaikat. A bevándorlók száma folyamatosan növekszik, ugyanis egyre többen érkeznek a határra a különböző befogadóközpontokból.



A migránsok hétfő óta a szabad ég alatt töltik az éjszakát a boszniai-horvát határon, nyomást gyakorolva a hatóságokra, hogy engedjék tovább őket.



Az év eleje óta a rendőrség hivatalos adatai szerint közel 20 ezer illegális bevándorló érkezett Bosznia-Hercegovinába, és 13 ezret tartóztattak fel a hatóságok. Jelenleg 4-5 ezren tartózkodhatnak az országban. Többségükben az ország nyugati részében, a horvát határhoz közeli Bihac környékén zsúfolódtak össze, ahol parkokban és romos épületekben vertek tábort. A boszniai hatóságok szerint a legnagyobb problémát az jelenti, hogy a szerb és a montenegrói rendőrök átengedik a migránsokat a határon.



Az úgynevezett nyugat-balkáni migránsútvonalat több mint két és fél évvel ezelőtt zárták le, azóta jelentősen csökkent az érintett országokon áthaladó migránsok száma. Macedónia, Szerbia, Horvátország és Szlovénia jelenleg csak azokat engedi be, akik a jogszabályoknak megfelelően útlevéllel és vízummal rendelkeznek, s náluk akarnak menedéket kérni.



Az említett útvonal lezárása óta a bevándorlók új útvonalakon, többségében Bosznia-Hercegovinán keresztül érkeznek Horvátországba, majd onnét Szlovénián keresztül Nyugat-Európába próbálnak meg eljutni. A határsértések mindennaposak.