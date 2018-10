Gyanús csomagot küldtek a Fehér Háznak és a CNN-nek is

A hírtelevízió szerkesztőségét kiürítették.



A The New York Times értesülése szerint nem sokkal korábban robbanószerkezetet küldtek Hillary Clinton volt demokrata párti elnökjelölt és Barack Obama korábbi elnök címére is.



Donald Trump elnököt azonnal tájékoztatták a helyzetről. A Fehér Ház "nagyon komolyan veszi" a történteket - jelentette több amerikai televízió is, ezt követően az elnöki hivatal közleményt adott ki, amelyben "erőszakos támadás kísérletének" minősítette és elítélte a gyanús csomagok küldését.



A Fehér Ház "hitványnak" nevezve a cselekedeteket, bejelentette: bárki legyen is az elkövető, a törvény teljes erejével járnak el ellene.

Time Warner Center - where CNN's New York offices are located - was just evacuated. The alarm went off as @jimsciutto and @PoppyHarlowCNN were on air reporting the packages sent to the Clintons and Obamas. @ShimonPro reporting it was over "a suspicious package." pic.twitter.com/EYBsytil0o