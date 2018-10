USA

Bombát küldtek Hillary Clintonnak és Barack Obamának is

Robbanószerkezetet küldtek Hillary Clinton volt demokrata párti elnökjelölt és Barack Obama korábbi elnök címére is - értesült a The New York Times című lap szerdán.



A robbanószerkezetet mindkét politikus esetében az irodájukba küldték, és a levelek között találták meg.



A The New York Times meg nem nevezett rendőrségi forrásokra hivatkozva azt jelentette, hogy a robbanószerkezetek a Soros György lakására hétfőn küldött csőbombához hasonlatosak.



A rendőrség már vizsgálja az ügyet, közleményt egyelőre nem adtak ki, és a hatóságok egyelőre nem is kommentálták a történteket.



Hétfőn Soros Györgynek a New York államban lévő Katonah településen lévő villájának postaládájában helyeztek el robbanószerkezetet, amelyet az egyik alkalmazott talált meg.



Az esetet terrorcselekménynek minősítették, a vizsgálatban a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) is részt vesz, és keddtől terrorelhárító szakembereket küldtek minden olyan New York-i helyiséghez, amelynek bármi köze is van Soroshoz.