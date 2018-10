Gyilkosság

A szaúdi főkonzul otthonának kertjében találták meg a feldarabolt újságíró maradványait

Szaúd-Arábia hosszú ideig tagadta a rezsimmel kritikus Hasogdzsi halálának a tényét is, ezt később elismerték ugyan, de állításuk szerint a kormányzatnak ehhez semmi köze, az újságíró verekedés áldozata lett.

A Sky News szerint megtalálták Hasogdzsi holttestének darabjait - tudósította a Mérce. A brit hírtelevízió forrásai azt állítják, hogy a meggyilkolt újságíró maradványait Szaúd-Arábia isztambuli konzuljának kertjében találták meg. A források azt is elmondták, Hasogdzsi testét feldarabolták, arcát pedig szétroncsolták.

A török államfő, Recep Tayyip Erdogan egyébként kedd délelőtt saját pártjának parlamenti képviselői előtt beszélt az október 2-án, Isztambulban meggyilkolt szaúdi újságíró, Dzsamál Hasogdzsi ügyéről, amely az elmúlt hetekben komoly vihart kavart világszerte.



Erdogan szerint elegendő bizonyítékuk van arra nézve, hogy a gyilkosságot napokkal előre kitervelték. Beszélt a gyilkosság előtti napon Isztambulba érkező szaúdi titkosszolgálatiakról, illetve erről a 15 emberről is,akit a gyilkosság napján kaptak lencsevégre a szaúdi konzulátus kapujában. Erdogan szerint az arab királyság emberei korábban felderítették a konzulátus közelében található erdőt is – a török hatóságok múlt héten itt kutattak Hasogdzsi holtteste után.



Erdogan követelte azt is, hogy az ügyben őrizetbe vett 18 szaúdit ne hazájukban állítsák bíróság elé, hanem adják ki a török hatóságoknak.



Ehhez képest múlt héten a Hürriyet török lap arról írt, hogy állami kivégzőosztag érkezett a konzulátusra, az újságírót pedig különös kegyetlenséggel gyilkolták meg, majd darabolták fel.



A török hatóságokat csak a gyilkosság után két héttel engedték be helyszínelni a szaúdi konzulátus épületébe. A Hürriyet értesülései szerint a konzulátus átvizsgálásakor a török nyomozók nagy valószínűséggel a nyomok eltüntetése végett frissen festett falakra bukkantak.



A szaúdi rezsimmel jó viszonyt ápoló nyugati országok lassan reagáltak az eseményekre, az USA elnöke, Donald Trump hosszú ideig maga is kétkedve nyilatkozott Hasogdzsi haláláról, mára azonban már ő is elítélő nyilatkozatokat tesz. Németországban Angela Merkel kancellár elrendelte a szaúdiakkal folytatott ideiglenes fegyverkereskedelem felfüggesztését.



A CIA igazgatója Gina Haspel kedden érkezett Törökországba, hogy segítse a nyomozást.