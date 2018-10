Terror

Kínzással vádolja a Human Rights Watch a Palesztin Hatóságot és a Hamászt

Főleg nyomot nem hagyó - úgynevezett sabe - kínzási technikákról van szó, ezek közé tartozik a fogvatartottak guggolásba kényszerítése, karjaik erőszakos magasba vagy hátrahúzása, és gyermekszékekre állításuk vagy ültetésük hosszú órákra. 2018.10.23 14:20 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Kínzással vádolja legfrissebb jelentésében a Human Rights Watch (HRW) nevű emberi jogi szervezet a Ciszjordániát irányító Palesztin Hatóságot és a Gázai övezetet uraló, radikális Hamász szervezetet - jelentette a The Times of Israel című, angol nyelvű izraeli honlap kedden.



A most nyilvánosságra hozott, száznegyvenkilenc oldalas jelentésben száznegyvenhét egykori fogvatartott - ellenzékiek, aktivisták és politikai ellenfelek - számoltak be arról, hogy fenyegették és a verték őket, és sokukat órákon át fájdalmas testhelyzetekbe kényszerítették.



A Két hatóság, egy út, zéró eltérés című jelentés több mint húsz olyan esetet sorol fel, melyekben bíráló újságcikkek vagy közösségi médiában tett bejegyzések miatt tartóztattak le embereket, vagy mert a hatóságokkal szemben álló szervezetek vagy csoportok tagjai voltak.

Az emberi jogi szervezet szerint a brutális kínzásokat széles körben alkalmazzák, és ez a Palesztin Hatóság és a Hamász "kormányzati politikájának tekinthető".



"A palesztin biztonsági erők mind Ciszjordániában, mind a Gázai övezetben rendszeresen alkalmaznak erőszakot, megalázást, magánzárkát és verést, beleértve a rabok talpának korbácsolását, hogy ezzel vallomásokat és beismeréseket csikarjanak ki, valamint büntessék és megfélemlítsék a központi hatalom ellen fellépő aktivistákat" - áll a szövegben.



Főleg nyomot nem hagyó - úgynevezett sabe - kínzási technikákról van szó, ezek közé tartozik a fogvatartottak guggolásba kényszerítése, karjaik erőszakos magasba vagy hátrahúzása, és gyermekszékekre állításuk vagy ültetésük hosszú órákra.



A jelentés példaként egy köztisztviselőt említ a Gázai övezetben, akit barátja egy internetes közösségi oldalon bejelölt egy - áramszolgáltatási hiányosságok elleni - tiltakozó akcióhoz, és büntetésből a Hamász fogolytáborában súlyos fájdalmakat okozva napokig kínozták.



Ciszjordániában egy előállított újságíró kezeit a mennyezethez kötözték, és olyannyira fokozták a kötél szorítását, hogy később a fájdalomtól egy ideig nem volt képes használni karjait.



A Hamász és a Palesztin Hatóság rendszeresen kínozta egymás aktivistáit is az ellenőrzésük alatt tartott területeken - állítja a beszámoló.



A HRW felszólította az Egyesült Államokat, az Európai Uniót és más nemzetközi hatalmakat, hogy ne nyújtsanak segítséget az üldöztetésekért és a visszaélésekért felelős palesztin szerveknek, köztük a Palesztin Hatóság és a Hamász kínzásokat végző biztonsági szervezeteinek.



A jelentés kitér arra is, hogy mind a Palesztin Hatóság, mind a Hamász tagadta a vádakat, és azt állították, hogy csak "elszigetelt esetekben" történtek visszaélések, és a felelős személyeket megbüntették.



A HRW azonban válaszukat elutasította, s hangsúlyozta, hogy a kínzások gyakorlata szemben áll azoknak az emberi jogi szervezeteknek az álláspontjával, amelyekhez a Palesztin Hatóság a közelmúltban csatlakozott, és miatta emberiség elleni bűnökkel nemzetközi bíróság elé kerülhetnek.