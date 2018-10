Brexit

Több százezres tüntetés Londonban a Brexit ellen

Minden eddiginél nagyobb, több százezres tüntetést tartottak szombaton Londonban a brit EU-tagság megszűnése (Brexit) ellen, illetve azért, hogy legalább a Brexit feltételrendszeréről újabb népszavazás dönthessen. 2018.10.20 20:06 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A hatalmas megmozdulást a People's Vote - A nép voksa - nevű kampánycsoport szervezte, amely tavasszal alakult ismert közéleti személyiségek, politikusok és üzleti vezetők részvételével az újabb népszavazás kiharcolására.



A People's Vote júniusban, az EU-tagságról tartott népszavazás második évfordulóján már tartott egy tömegdemonstrációt, amelyen hozzávetőleg százezren vettek részt.



A szombati tüntetésre azonban a szervezet saját becslései szerint ennek a tömegnek a sokszorosa gyűlt össze. A People's Vote a rendezvényt biztosító aktivisták helyszíni számításait idézve szombat délután azt közölte, hogy a résztvevők száma 570 ezer körüli.



A Scotland Yard szóvivője szerint a londoni rendőrség nem tudja felbecsülni a tömeg nagyságát.



A demonstrációra vidékről is tízezrek érkeztek. A szervezők szerint 150 különbusz szállította Londonba a tüntetőket, emellett vonattal is nagyon sokan utaztak a brit fővárosba, még olyan távoli vidékekről is, mint a Skócia északi partjai előtt fekvő Orkney-szigetek.



A menet a Hyde Park keleti szélénél húzódó elegáns sugárúton, a Park Lane-en gyülekezett, és innen vonult át a parlament előtti térre, érintve a miniszterelnöki rezidenciának otthont nyújtó kis utcát, a Downing Streetet is.



A menetet Sadiq Khan, London munkáspárti polgármestere vezette.



Khan a demonstráción kijelentette: ez a menet a jövőért szól, azokért a fiatalokért, akiknek hangja a 2016-os népszavazáson - amelyen a kilépésre voksolók kerültek szűk, 51,89 százalékos többségbe - nem hallatszott. A polgármester szerint Theresa May konzervatív párti miniszterelnöknek nincs felhatalmazása arra, hogy szerencsejátékot űzzön a fiatal generáció jövőjével.

Khan hozzátette: a népszavazáson sem voksolt senki arra, hogy elszegényedjen, sem arra, hogy kockára tegye például a külföldi EU-országokból érkezett szakemberek tízezreit foglalkoztató állami egészségügyi ellátórendszer (NHS) működőképességét.



Sadiq Khan szerint a Brexit-folyamat eddigi két éve alatt világossá vált, hogy Nagy-Britannia most már csak egy rossz kilépési megállapodás, vagy a megállapodás nélküli kilépés között választhat. "Ez milliónyi mérföldekre van attól, amit két és fél éve ígértek nekünk" a Brexit-tábor szószólói, és éppen ezért elengedhetetlenné vált az újabb népszavazás kiírása - mondta a londoni polgármester.



Ugyanezt követelte a minap Tony Blair volt munkáspárti miniszterelnök, valamint Sir Nick Clegg egykori liberális demokrata és Lord Michael Heseltine volt konzervatív párti miniszterelnök-helyettes is több európai napilapban és a The Guardian című baloldali brit újságban megjelent közös cikkében. A három egykori politikus úgy fogalmazott, hogy a jelenlegi konzervatív párti brit kormány képtelen felfogni a Brexit várható gazdasági árát, a Brexit szószólói pedig továbbra is "a tagadás fantáziavilágában élnek".



A brit kormány azonban mereven elzárkózik bármiféle újabb népszavazás lehetőségétől.