Tragédia

Tízezrek búcsúztatták Kercsben az iskolai ámokfutás áldozatait

Több, mint 30 ezren vettek végső búcsút pénteken Kercs főterén a város műszaki szakiskolájában történt vérengzés áldozataitól. 2018.10.20 18:16 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A szertartáson az ámokfutó 20 áldozata közül 17-et búcsúztattak el muszlim és ortodox keresztény imaszóval, a Krím Köztársaság vezetője, Szergej Akszjonov és a helyi parlament vezetője, Vlagyimir Konsztantyinov részvételével. A többieket a szülőföldjükön, a félszigeten kívül temették el.



A rendkívüli biztonsági intézkedések közepette megtartott kercsi szertartáson a város polgármestere, Szergej Borozgyin összefogásra és az áldozatok hozzátartozóinak támogatására szólított fel.



A Krímben csütörtökön háromnapos gyász kezdődött, a szórakoztató rendezvényeket és műsorokat törölték. A félsziget templomaiban gyászliturgiát tartanak. A helyi kormányzat az életüket vesztett áldozatok hozzátartozóinak 1 millió rubel (4,26 millió forint), a sebesültekének pedig 500 ezer rubel fájdalomdíjat fizet ki, és állja a temetés költségeit is.



A tömeggyilkosság tettesét, Vlagyiszlav Roszljakovot külön fogják eltemetni hozzátartozói. Az elkövető holttestét orvosszakértői vizsgálatnak vetik alá, a szervezetében alkohol és kábítószer nyomait keresik. Roszljakov posztumusz pszichológiai és pszichiátriai vizsgálata megkezdődött az ámokfutás indítékainak megállapítására.



A kiemelt bűnügyekben eljáró Nyomozó Bizottság (SZK) elnöke, Alekszandr Basztrikin csütörtökön a Krímbe utazott. A hatóság egyebek között azt akarja kideríteni, hogy hogy mi volt az elkövető agresszivitásának oka, valamint hogy előre kitervelt, avagy spontán támadás történt-e szerdán a kercsi szakiskolában.



A 18 éves, negyedikes, vegyész szakos tanuló Roszljakov 20 embert - 15 diákot és öt felnőttet - agyonlőtt, majd magával is végzett a tanintézményben. A támadó egy házi készítésű, srapnellel megtöltött robbanószerkezetet is működésbe hozott.



A lövöldözés és a detonáció következtében több mint félszázan megsebesültek. A sérültek közül pénteken huszat a Krímben, további 23-at pedig a félszigeten kívül, Moszkvában és más orosz nagyvárosok kórházaiban kezeltek.



A nyomozásról eddig nyilvánosságra került információk szerint Roszljakovnak személyes indítékai lehettek. A médiában oly értesülés is megjelent, hogy a fiatalember többször konfliktusba keveredett az őt egyedül, nagyon szerény körülmények között nevelő anyjával, aki az Oroszországban betiltott Jehova tanúi felekezet követője.



A hatóságok egyebek között arra is igyekeznek választ találni, hogy honnan volt Roszljakovnak pénze fegyvervásásra.