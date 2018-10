Dzsamál Hasogdzsi

Trump szerint a szaúdi újságíró halott és ennek komoly következményekkel kell járnia

Donald Trump szerint Dzsamál Hasogdzsi vélhetően már halott, az amerikai elnök ezt újságíróknak mondta csütörtökön, hozzátéve, hogy hitelt ad az amerikai hírszerzés jelentéseinek, amelyek szerint a szaúdi ellenzéki újságíró meggyilkolásának a hátterében valószínűleg magas rangú szaúdi körök állnak. 2018.10.19 07:11 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Az elnök mindazonáltal óvakodott a szaúdi uralkodócsalád tagjait, köztük Mohamed bin Szalmán trónörököst felelőssé tenni az újságíró haláláért.



"Azt hiszem, Hasogdzsi halott" - mondta újságíróknak először a Fehér Ház Ovális Irodájában. A The New York Times című lap újságírójának azt hangoztatta, hogy bízik az amerikai hírszerzés több forrásból származó jelentéseiben, amelyek erőteljesen sugallják a magas rangú szaúdi részvételt a Hasogdzsi-gyilkosságban. Bár kifejezetten Szalmán herceg felelősségét nem vetette fel, értésre adta: a gyanú, miszerint ő rendelte el a gyilkosságot, komoly kérdéseket vet fel az amerikai-szaúdi szövetségi viszonyt illetően.



A Washington melletti Andrews légitámaszponton megerősítette az üggyel kapcsolatos véleményét. "Nagyon-nagyon rossz dolog ez, és komoly következményekkel kell járnia".



A The New York Times egyébként a tudósításában megjegyezte: az elnök a Fehér Házban tőle szokatlanul visszafogott volt, és többszöri kérdés után is elutasította, hogy megvitassa az újságíró eltűnéséhez vezető feltételezett történéseket és a szaúdi koronaherceg szerepét az ügyben.



Csütörtökön délelőtt Mike Pompeo külügyminiszter rövid sajtótájékoztatón közölte: azt tanácsolta Donald Trumpnak, hogy adjon még pár napot a szaúdiaknak a vizsgálatokra Dzsamál Hasogdzsi ügyében. A tárcavezető, aki a héten villámlátogatást tett Rijádban és Ankarában, hangsúlyozta: mind Szaúd-Arábiában, mind Törökországban világossá tette, hogy az amerikai kormányzat "nagyon komolyan veszi Dzsamál Hasogdzsi eltűnésének ügyét". Ugyanakkor fontosnak tartotta megismételni, hogy az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia között régi a stratégiai partneri viszony.



A szaúdi újságíró október 2-án tűnt el hazája isztambuli főkonzulátusán, ahová házasságkötésével kapcsolatos ügyeit ment intézni.