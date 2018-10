Tragédia

Robbanás egy krími iskolában, sok halott, sérültek

Robbanás történt szerdán a Krím félszigeten lévő Kercs városának egy szakiskolájában, az eddigi információk alapján tízen haltak meg, és mintegy ötvenen szenvedtek sérüléseket - jelentették ukrán és orosz hírforrások helyszíni beszámolók alapján.



Az első hírek szerint gázrobbanás történt az oktatási intézmény étkezdéjében, később már a RIA Novosztyi orosz hírügynökség a krími vészhelyzetekkel foglalkozó szolgálat képviselőjére hivatkozva azt jelentette, feltételezésük szerint pokolgép okozta a detonációt.



Az UNIAN ukrán hírügynökség a kercs.fm helyi hírportálra hivatkozva azt írta, hogy a helyszínre több mentőautó is kiérkezett, de annyi a sérült, hogy nem tudják mindet elvinni, ezért a tömegközlekedés buszait is bevonták.



A helyszínre kivonult a rendőrség és a katasztrófavédelem, valamint a gázszolgáltató vészhelyzet-elhárítással foglalkozó szakemberei is.

Robbanószerkezet lépett működésbe

Ismeretlen eredetű robbanószerkezet lépett működésbe a Krím félszigeten lévő Kercs város technikumában - közölte szerdán az orosz Nemzeti Terrorelhárító Bizottság. A detonációnak az első hírek szerint tíz halottja és mintegy félszáz sebesültje van.